A coleção, composta por doze caixas repletas de revistas e filmes, estava avaliada no valor de 29 mil dólares. Norte-americano pede indemnização de 87 mil dólares.

Um homem do estado do Indiana, nos EUA, está a processar os país por se terem livrado da sua coleção de pornografia. De acordo com o homem de 40 anos - que se mudou de volta para casa dos pais depois de um divórcio, em 2016 - a coleção de objetos de teor pornográfico terá um valor de aproximadamente 29.000 dólares (algo como 25.650 euros).



De acordo com o homem em questão, quando, depois de 10 meses a viver de novo com os pais, voltou a sair de casa, recebeu em casa todas as caixas com os seus pertences, expecto as 12 caixas onde guardava a sua pornografia - revistas e filmes.



O pai, num e-mail que enviou ao filho escreveu: "Eu fiz-te um grande favor ao livrar-te dessas tralhas todas".



Mas parece que o filho vai seguir o conselho dos Beastie Boys que, em "Fight for Your Right", cantaram: "Your mom threw away your best porno mag/ You gotta fight for your right to party" (A tua mãe mandou fora a tua melhor revista de pornografia/ Tens de lutar pelo teu direito a festejar"). Neste caso, "tens de lutar pelo teu direito a processar".