Sader Issa tem 21 anos e nasceu na Síria filho de um homem com síndrome de Down. No terceiro ano do curso de medicina dentária, o jovem agradece todo o apoio que recebeu do pai durante a sua vida e garante: "Estou muito orgulhoso dele".

"O meu pai fez os possíveis para dar-me uma vida normal, como a de qualquer criança. Além disso, uma criança criada no colo de uma pessoa com síndrome de Down, como eu, tem todo o amor e ternura que se podem oferecer", contou em entrevista à organização Down España. "Ele foi o meu maior apoio económico e financeiro durante os meus estudos e por tudo isso estou muito orgulhoso e agradecido".

"É um bom pai, um bom marido e foi um exemplo durante os meus 21 anos, algo que muita gente não vai conseguir nunca", explicou o jovem. O seu pai, Jad Issa, agora com 45 anos, conseguiu levar uma vida normal na cidade síria de Hamã. Trabalha numa fabrica de trigo há mais de 20 anos e "fez todos os possíveis para que eu tivesse tudo o que precisava em criança", explicou Sader. "Isso ajudou-me a dar o melhor de mim e inspirou-me a ser melhor pessoa. Estou tão orgulhoso dele como ele está de mim", garantiu.

"Ter síndrome de Down na Síria não é fácil"

Devido à falta de investigação e consequente desconhecimento sobre esta alteração genética na sociedade síria, ter síndrome de Down na Síria "não é fácil", revelou o jovem. Mas apesar de a imagem que estas pessoas têm no país árabe, onde são "vistas como vulneráveis e dependentes", a personalidade de Jad foi fundamental para que recebesse carinho e respeito pelos que o rodeiam.

"As relações sociais com ele são simples e puras porque o meu pai respeita todas as pessoas à sua volta. As pessoas devolvem-lhe amor e respeito e tratam-no como uma pessoa normal", contou Sader Issa.

"Amor à primeira vista"

"A história dos meus pais foi amor à primeira vista quando foram apresentados pelas famílias. A relação deles é como qualquer outra relação natural entre um casal. Às vezes não estão de acordo, mas têm uma vida cheia de amor, simplicidade e humanidade em todos os aspetos", afirmou o jovem. "Tentam mudar a perceção que se tem desta história. Porque para a maioria das pessoas, uma mulher ficar grávida de um homem com síndrome de Down é o pior cenário possível.

A história de Sader tornou-se conhecida depois da publicação de um vídeo da associação Syrian Society for Social Development.