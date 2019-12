Toda a história de Lourenço, o bebé-milagre Catarina Sequeira, 26 anos, estava grávida de 12 semanas quando sofreu um forte ataque de asma e perdeu os sentidos. Foi assistida e hospitalizada em Vila Nova de Gaia, mas a morte cerebral acabou por ser declarada um dia após o Natal do ano passado. A jovem foi entretanto transferida para o Hospital de S.

Sabia que os bebés podem passar fome dentro do útero? Esta condição, que se chama restrição de crescimento fetal, afeta 10 a 15% de todas as gravidezes e é responsável por entre 30 e 50% das mortes fetais. Na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, há desde 2016 uma consulta que se destina a acompanhar estes casos – é a única no País. Foi Ana Teresa Martins, 54 anos, quem a fundou e que agora a coordena, juntamente com outros dois obstetras, uma enfermeira e uma nutricionista. O bebé mais pequeno que ajudou a nascer tinha 530 gramas – sofria de uma restrição de crescimento fetal, grave. Nasceu às 28 semanas e 5 dias e esteve internado 113 dias. "Um ano depois, está relativamente bem", conta à. Graças a ela, e à sua equipa que também acompanhou casos como o de Lourenço, o primeiro bebé a nascer em Portugal de uma mãe em morte cerebral.São fetos que não têm o crescimento adequado à sua idade gestacional. Nós vamos monitorizando a curva de crescimento dos bebés e o importante é que mantenham o seu crescimento acima do percentil 10 [o 50 é o normal, dentro da média]. Quando começam a perder peso, e a sua curva de crescimento desce abaixo do percentil 10, temos um feto com restrição de crescimento. Mas os fetos chamados restritos e aqueles constitucionalmente pequenos, mas saudáveis, são coisas diferentes.Os fetos verdadeiramente restritos têm um problema que os condiciona e por isso deixam de crescer a um ritmo normal. Por definição, a restrição de crescimento existe quando o bebé está abaixo do percentil 10.Sim, antes das 32 semanas, é uma restrição precoce. Depois, é uma restrição de aparecimento tardio. Às 12 semanas não há restrições de crescimento mas, no primeiro trimestre, é possível calcular o risco de esse feto vir a ter uma restrição.Ambas são, ou podem ser, graves. A grande diferença é que as precoces estão mais frequentemente associadas a problemas de formação da placenta. O que quer dizer que o aporte de nutrientes e de oxigénio que chega ao bebé vai ser insuficiente para as suas necessidades. O feto, que recebe poucos nutrientes, vai desviar os que recebe para os órgãos nobres, nomeadamente, para o cérebro – em detrimento dos outros órgãos.À medida que a situação se deteriora, chegamos a vigiar diariamente ou, se for caso disso, de 12 em 12h. O grande dilema é decidirmos qual o momento ideal para o bebé nascer – sob pena de morrer in utero. Estamos a falar de fetos entre as 24 e as 32 semanas. Cada dia que estes fetos ficam lá dentro ganha-se 2% de sobrevida intacta – de sobreviver sem sequelas. Ou seja, se conseguirmos que a gravidez se prolongue das 26 para as 28 semanas ganhamos 14 dias e aumentamos em 28% a probabilidade de não vir a ter sequelas a curto prazo: problemas neurológicos (paralisias cerebrais), auditivos, de visão, digestivos e até respiratórios.A solução é fácil porque se um bebé tem falta de oxigénio às 37 semanas fazemos logo o parto. O diagnóstico é que é difícil porque são fetos que estão aparentemente bem e que podem morrer de um momento para o outro. Nas restrições precoces, o bebé habitua-se a passar fome e cria mecanismos de defesa. Um bebé que esteve sempre bem nutrido e que, no final da gravidez, começa a ter um aporte deficiente de nutrientes e de oxigénio, reage de outra maneira. Cerca de 16,7% das mortes fetais devem-se a situações de restrição de crescimento.Não há sintomas na grávida e está definido que a ecografia do terceiro trimestre [a última de três, segundo o que está preconizado no Sistema Nacional de Saúde] é entre as 32 e as 34 semanas. Das 32 até às 40 [o termo da gravidez] muita coisa pode acontecer. Nós estamos a equacionar a importância de se fazer uma ecografia às 36 semanas – a comparar a eficácia de uma ecografia às 36 versus às 32. Se calhar, pode ser mais produtivo…A suspeita começa pela história da grávida: uma mulher que tenha, ela própria, nascido restrita, tem mais risco e também aquelas que já tiveram um bebé restrito. As fumadoras também têm filhos com peso inferior à média.Entre 70 e 80% das restrições têm a ver com uma insuficiência na placenta. Mas há outras causas como malformações congénitas, infeções e síndromes genéticos.Não. Mas, por exemplo, uma grávida fumadora deve parar de fumar e uma mulher com um aumento de peso insuficiente é orientada por nós para a nutricionista.Depende da causa que está na origem da restrição. Se acontecer porque uma mulher não se alimenta como deve ser, há suplementos vitamínicos calóricos que ajudam. Se se deve a uma deficiência na placenta, os suplementos não ajudam muito.No fundo, isto é uma doença dos nossos dias, das mulheres diferenciadas e, por vezes, é importante modificar as rotinas e tirá-las do ambiente laboral. Isto não significa que tenham de ficar de cama, o importante é aliviar o stress. Percebemos que isso pode melhorar a situação e atrasar a evolução, que é inevitável. Nestes grandes prematuros, uma semana é muito importante.A ideia que temos é que há profissões mais propensas do que outras – como aquelas com maior stress e desgaste intelectual. Não está estudado, mas as mulheres que trabalhavam no campo tinham diabetes e outros problemas (e bebés macrossómicos, que é o oposto), a restrição de crescimento não era tão frequente.Isso é uma perceção minha, não existe fundamentação científica. A verdade é que a boa vida nos faz bem. Quando prescrevo repouso laboral, normalmente, passado um mês, as grávidas aumentam de peso e os bebés também recuperam.Estes bebés têm maior propensão a ter obesidade, doença cardiovascular e diabetes na vida adulta. Isto está relacionado com a chamada teoria de Barker, que fala da origem fetal das doenças do adulto. O que acontece é que aquele bebé, quando estava em formação, passou fome e arranjou maneira de não sentir tanta fome. Ou seja, no futuro, como o seu organismo vai absorver a comida mais lentamente – esse tal mecanismo de defesa – ele terá tendência a vir a ser gordo. Por isso, é importante informar os pais, porque é natural que toda a gente queira compensar o bebé por ter nascido magrinho.Fiz-lhe todas as ecografias, ia com a então coordenadora, a doutora Ana Campos, semanalmente ou quinzenalmente, ao Hospital de São José.Foi um caso diferente: era um bebé que estava a ser gerado e que nós sabíamos que não iria ter mãe. Não foi fácil ver vida a crescer dentro de uma mulher cujo corpo se foi deteriorando. Mexeu muito comigo…Sim, muito. Foi alguém da equipa dos transplantes que, antes da recolha de órgãos, se lembrou que ela estava grávida e pediu um ecógrafo para ver como estava o feto. Ligaram-nos a pedir que lá fôssemos [ao Hospital de São José] porque o coração batia. Enviei uma das minhas especialistas, mas não acreditava. Pensei: "Estão doidos!"A cesariana foi feita por nós. São sentimentos opostos: nasce uma vida e perde-se outra. A mãe tinha um cancro e teve uma hemorragia cerebral. O bebé foi sujeito a uma falta de oxigénio. Em primeiro lugar, foi preciso ver se estava bem formado e perceber as repercussões a longo prazo a nível neurológico. As ecografias diziam-nos que era saudável. E depois decidir o momento para nascer – porque aquele corpo tinha limites. Ele nasceu às 32 semanas, com peso acima da média.O mais recente foi o de uma bebé que nasceu no início de agosto. Tinha um derrame pleural [líquido à volta do pulmão]. Tivemos de usar um dreno pulmonar para drenar o líquido para a cavidade amniótica.Sim, nós fazemos transfusões in utero quando os bebés têm anemia, shunts pulmonares [pequeno tubo para drenar ou redirecionar sangue ou fluidos no interior do corpo] e, mais recentemente, terapêutica laser em situações de gémeos. Não são procedimentos de barriga aberta, mas com controlo ecográfico – através de uma agulha ou de fetoscópio. Nesta situação pusemos um dreno e aquele líquido drenou e o pulmão expandiu mas, no prazo de uma semana, voltou a acontecer. Tivemos de pôr outro dreno e só então a situação normalizou. Fiz a cesariana há quase três semanas. É uma menina, que respirou sempre espontaneamente e que agora está na neonatologia.Está nos Cuidados Intermédios. São situações em que o bebé não pode alimentar-se, mas está tudo a correr muito bem. Este é o mais recente dos nossos "milagres". A recompensa que temos é a felicidade estampada no rosto dos pais. Até me ofereceram uma garrafa de champanhe.