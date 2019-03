Catarina Sequeira, 26 anos, estava grávida de 12 semanas quando sofreu um forte ataque de asma e perdeu os sentidos. Foi assistida e hospitalizada em Vila Nova de Gaia, mas a morte cerebral acabou por ser declarada um dia após o Natal do ano passado. A jovem foi entretanto transferida para o Hospital de S. João, no Porto e o bebé continuou a desenvolver-se. O parto deverá acontecer esta semana e a criança vai chamar-se Salvador.

Os pais de Lourenço, Sandra e Miguel

Uns choraram, outros começaram a falar com entusiasmo sobre o futuro do bebé e outros ainda comentavam ser preciso tratar das fraldas. Até os médicos se emocionaram. Em vida, Sandra fez testes e sabia que ia ter um rapaz. Queria que se chamasse Lourenço. O pai preferia Salvador. Ficou Lourenço Salvador.



Eram 14h30 quando Ana Campos entrou no bloco do serviço de Neurocríticos. Concentrada, fez a cesariana. Demorou 30 minutos. Às 15h05, Lourenço nasceu. "Quando o tirei chorou logo, como um bebé normal", recorda a médica, que ao pegar nele percebeu que tinha mais peso do que o esperado. "Pesava 2.350 kg, acima da média nestes casos." Médicos e enfermeiros ficaram emocionados. A enfermeira Rosário estava no bloco, no hall, a ver tudo por um vidro. "Chorei… Chorámos quase todos." Ouviram-se gritos: "É lindo, é lindo!"



Lourenço foi depois levado para ventilação e para uma incubadora. Lá fora, no corredor ao pé da entrada do bloco, juntou-se uma pequena multidão: família, médicos, enfermeiros, membros do conselho de administração, todos aguardavam para ver um acto inédito da medicina portuguesa. Os elementos do INEM que tinham a missão de transportar a incubadora e o bebé na ambulância para ir para a MAC receberam ordens claras: quando passassem no corredor, deviam parar uns minutos para a família ver o recém-nascido. A euforia foi total. Alguém gritou "Ai o bebé, ai o bebé!". Outros choravam e outros riam de alegria. Lourenço estava apenas embrulhado em panos quentes, deitado, sossegado.



Lentamente, os profissionais do INEM afastaram-se, levando a incubadora. Com cautela e discrição, as pessoas foram sendo afastadas do local. Pouco depois, abriram-se de novo as portas do bloco operatório. E saiu Sandra, já desligada das máquinas. O seu filho já ia a caminho da MAC, onde depois de chegar foi colocado nos Cuidados Intensivos da Unidade de Neonatologia. Inicialmente precisou da ajuda de máquinas para respirar e para se alimentar. Não tinha qualquer autonomia. Entretanto o seu estado evoluiu muito. No início desta semana encontrava-se na unidade de cuidados intermédios, alimentava-se através de uma sonda ligada ao sistema digestivo e já não precisava de soro. Recebia leite humano do banco do hospital e respirava bem, sem ajuda de maquinaria. "A probabilidade de sobreviver é quase de 100%. A menos que surja algum imprevisto, não vejo motivos para que tal não aconteça", garante à SÁBADO Teresa Tomé, coordenadora da Unidade de Neonatologia da MAC. O seu nome é um dos que figura numa lista entregue a Marcelo Rebelo de Sousa pela administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central na sequência de um pedido do Presidente da República para que lhe fizessem chegar a identificação de todos os elementos que contribuíram para a concretização da proeza.



DE VOLTA A 11 DE JUNHO…

Nos próximos tempos irá decidir-se a quem será entregue a criança. Os avós maternos querem ficar com ela, mas a vontade esbarra nas intenções de Miguel Ângelo. Antevê-se uma guerra judicial. Entre a família – e nas ruas – a batalha já começou. O tio de Miguel Ângelo afirmou à SÁBADO que a sua família "tem todas as condições para acolher e criar a criança, todos estamos disponíveis para ajudar".



A maioria dos moradores do bairro das Bragadas – situado a 10 quilómetros de Lisboa, no concelho da Póvoa de Santa Iria, onde morava Sandra Pedro e de onde Miguel Ângelo recentemente saiu para morar em Alverca do Ribatejo –, já escolherem uma das partes.



Susana Magalhães, proprietária do Café Central, era amiga de Sandra Pedro. Cuidou muitas vezes do seu filho de 13 anos e chegou a dar-lhe emprego. Descreve-a como uma pessoa que gostava de viver a vida, com grandes sonhos – "Disse-me que um dia seria famosa e apareceria na televisão. Nunca imaginei que fosse desta maneira" – e hábitos comuns. "Gostava de estar nos cafés com os amigos e de cozinhar", recorda. De Miguel Ângelo não quer falar. Percebe-se de que lado está. Foi ela quem ajudou os avós maternos do bebé a tirar as coisas da casa de Sandra. Tentou em várias ocasiões ajudá-los a superar o problema, mas não era tarefa fácil: "Era muito difícil explicar às pessoas que a Sandra morreu, que não podia ter um funeral e que iria nascer um bebé." A mãe de Sandra nunca acreditou totalmente na sua morte. Dizia: "Um dia a minha menina ainda vai acordar." Quando retiraram os bens de Sandra da casa que alugou, Maria da Piedade ainda teve dúvidas: "E se ela acorda e vê a casa vazia?"



No dia em que Sandra foi para o hospital, Susana recorda que pelas 7h00 da madrugada viu uma ambulância a parar em frente da sua casa. A amiga sentira uma horrível dor de cabeça. Mal imaginava o que viria a acontecer. "Sabia que há uns anos a Sandra tinha tido uns problemas renais", afirma. Na realidade, tivera um cancro. Nos últimos meses "tinha emagrecido um pouco", mas como o novo trabalho de empregada de uma churrasqueira na Quinta da Piedade, em Santa Iria da Azoia, implicava algumas deslocações, não deu importância ao facto. Flávio Fonseca, filho do dono do espaço, afirma à SÁBADO que "Sandra andava contente com a notícia da gravidez, tal como o companheiro de quem se dizia apaixonada". O seu pai, António Fonseca, acrescenta que Sandra lhe pedira para ficar em casa depois de ter feito uma amniocentese. Lembra-se de ter conhecido o pai do bebé, mas recusa rotulá-lo: "Há coisas da juventude que ficam para a vida e não é justo."



Carla Gavancho, outra amiga de Sandra, sublinha a solidariedade que esta lhe prestou quando ela própria sofreu de um problema oncológico: "Foi a Sandra que me deu força para passar essa fase. Um dia, ainda andava com um lenço na cabeça, ligou-me à noite para irmos beber um copo. E, no Natal, mesmo com dificuldades, arranjou dinheiro para me dar uma prenda." No café central a opinião dominante é a de que o bebé deve ser entregue aos avós. Susana até já promoveu a recolha de roupas e brinquedos para Lourenço Salvador. Alguns moradores disseram à SÁBADO que o pai tinha um passado ligado a excessos, mas não estaria sozinho no que toca a abusos: também Sandra terá atravessado dificuldades da mesma natureza. Ambos gostavam de festas e frequentavam-nas com regularidade. Um morador das Bragadas, que pediu o anonimato, diz à SÁBADO que tudo o que andam a dizer do pai "não é justo". No fim de contas, "a Sandra Pedro morava com ele e dizia-se feliz. De repente ele é o mau da fita e não acho bem."



Recorde o artigo sobre a história de Lourenço, publicado a 16 de Junho de 2016. A mãe de Lourenço também estava em morte cerebral quando ele nasceu.Vestido de forma casual, com t-shirt cinzenta e calças de fato de treino pretas, Miguel Ângelo Faria, 38 anos, fala demoradamente pelo seu telemóvel de capa verde enquanto percorre repetidamente o passeio junto à casa do seu tio. É ele o pai de Lourenço, o bebé que depois de 107 dias de gestação no corpo de uma mãe em morte cerebral acabou por sobreviver, comovendo o País com a sua história. Ângelo tem um ar circunspecto. Os últimos dias não têm sido fáceis. Tem ouvido de tudo um pouco: que rejeitou o filho, que não se dá com a família da ex-mulher, que não tem condições para ficar com a criança.Desliga o telefone. Abordado pela SÁBADO, começa por dizer que não quer falar sobre o assunto. "Quando quiser fazê-lo, aviso", afirmou. Quer que a poeira baixe, que se defina com maior nitidez o seu futuro e o da criança. Ainda assim, faz questão de desmentir os rumores postos a circular sobre as suas intenções relativamente a Lourenço: "Nunca recusei ficar com a criança", afirma. Está, aliás, de saída para a Maternidade Alfredo da Costa (MAC), para onde foi deslocado o bebé depois de ter saído da Unidade de Neurocríticos do Hospital de São José (HSJ), onde nasceu.Naquele sábado Susana Afonso, médica da Unidade de Neurocríticos do HSJ, estava de escala quando deu entrada uma doente que sofrera uma grave hemorragia intracerebral. A situação de Sandra Pedro, de 37 anos, era aparentemente irreversível. À especialista restou apenas fazer duas provas de morte, os testes obrigatórios para confirmar o óbito nestes casos. Passavam 43 minutos das 23h00 quando, desgastada, assinou a declaração de morte cerebral. "Foi muito complicado. E afectou-me porque nunca me tinha acontecido com uma grávida", diz à SÁBADO a médica, de 40 anos.Já era tarde, e por isso só no dia seguinte comunicou a fatalidade à família. "Logo de manhã telefonei a dar-lhes a notícia". Mas na realidade já estavam todos à espera. No dia anterior, Susana foi preparando-os para o pior. Cerca das 17h00, ela e outro médico fizeram os primeiros exames clínicos. Realizaram testes de apneia, verificaram o comportamento das pupilas e a reacção a vários estímulos, entre outras análises.Logo aí, a médica percebeu que não havia possibilidade de salvar aquela mãe. "Ao longo do dia fui falando com os pais dela e com o pai do bebé", recorda. A angústia ia aumentando. Seis horas depois daquelas provas foram feitas novas análises, exactamente iguais – como mandam as normas clínicas. "Confirmou-se tudo. E às 23h43 ficou definitivamente provada a falência do tronco cerebral", detalha a especialista. Por saber que Sandra estava grávida, Susana suspeitava que o feto teria também pouco tempo de vida. Até porque os dois já tinham passado por situações complexas. Sandra tinha estado na urgência do Hospital de Vila Franca de Xira, onde se dirigiu inicialmente e, já aí, os médicos a tentaram reanimar. A tensão arterial baixou e o coração fraquejou. Foi depois transportada para o São José, onde chegou em coma. "Foi uma stuação muito instável para o bebé", nota a clínica.Poucas horas depois de Susana assinar a declaração de óbito, deu-se a primeira surpresa. Quando o médico de serviço estava a fazer uma ecografia, no âmbito de um eventual processo de doação de órgãos, percebeu que o feto de 17 semanas estava vivo. A partir daí tudo mudou naquele hospital. A administração decidiu criar uma comissão especial para estudar o assunto, com médicos do São José e da MAC, representantes da Ordem dos Médicos e do Conselho Nacional de Ética e até um jurista. Enquanto os peritos debatiam a questão clínica e ética, a família foi também chamada e informada da complexa situação. Sucederam-se reuniões entre os peritos e outras com os médicos e os familiares de Sandra. O pai do bebé esteve sempre presente. Ninguém percebia bem o que se passava, porque o cenário era inédito no País e raro no mundo.Os profissionais de saúde correram para ver o que existia na literatura médica internacional e descobriram um processo que ocorreu em 2013 nos Emirados Árabes Unidos, com muitas semelhanças com o que agora sucedeu em Portugal (ver pág. 50). De resto, pouco mais havia. Por isso, enquanto no quarto os médicos e o pessoal de enfermagem faziam de tudo para manter o bebé vivo, nos corredores os responsáveis clínicos tentavam perceber se não havia nenhuma questão legal, ética ou clínica que obrigasse a mudar de rumo. Por um lado, já tinha passado o prazo para uma Interrupção Voluntária da Gravidez, mas, por outro, era preciso um consenso na decisão de avançar com aquela gravidez. O Conselho Nacional de Ética não tardou em dar luz verde para se prosseguir com a gestação e o Ministério Público informou o hospital que assumiria a tutela da criança mesmo que o pai não aceitasse a situação. "Mas ele sempre aceitou bem", garante Susana.Durante quatro meses, a enfermeira Helena colocou o seu pequeno rádio em cima da barriga de Sandra. Punha a tocar músicas de embalar e ficava assim algum tempo, à espera que o bebé acalmasse e percebesse a diferença entre a movimentação do dia e a tranquilidade da noite. A mãe estava ali, sem vida cerebral e ligada a uma máquina, e os médicos e enfermeiros tentavam fazer tudo o que ela poderia fazer, caso não estivesse naquela situação. Além do rádio de Helena, usavam o computador que existe no serviço de cuidados intensivos do hospital para passar músicas que habitualmente as mães gostam de transmitir para dentro do útero. Era também comum ouvir as enfermeiras a cantar ou a dar festinhas na barriga de Sandra. Foram mais de 15 semanas complicadas, com altos e baixos, para os que viveram naquele quarto do primeiro piso do edifício do Hospital de São José. Ali, tudo começou a 20 de Fevereiro.Dentro do quarto onde Sandra estava fazia-se o máximo para garantir que o bebé tinha o que precisava. Todos os dias a mãe era lavada e mudada de posição. Todos os dias era feita uma ecografia sumária ao bebé, para ver os sinais de vitalidade básicos. Todos os dias se monitorizava o feto. Todas as semanas, a equipa da obstetra Ana Campos, directora clínica-adjunta da MAC, se deslocava ao HSJ para fazer ecografias mais detalhadas. Eram também feitos tratamentos hormonais, para garantir a existência de hormonas necessárias à gravidez e ao bom funcionamento do útero que deviam ser estimuladas pelo cérebro "morto" da mãe. De dia para dia a barriga ia crescendo, notando-se cada vez mais por baixo da bata branca com flores azuis – outras vezes cor-de-rosa - que Sandra usava.Pelo caminho, apanharam-se alguns sustos. Uma noite, os profissionais de saúde que estavam a acompanhar o caso ficaram em pânico quando acharam que a cabeça do bebé estava a sair. Apesar do adiantado da hora, não hesitaram em telefonar para Ana Campos. "Fizeram logo uma ecografia e perceberam que não era nada", esclarece Ana Campos à SÁBADO.Em Abril aconteceu um dos momentos mais felizes. A ecografista Ana Teresa Martins, da MAC, deslocou-se ao São José e fez o exame morfológico. Aí, recorda Ana Campos, percebeu-se que estava tudo bem com todos os órgãos do bebé. A ecografia foi feita no quarto onde Sandra estava desde o dia em que ali chegou. Para isso, a unidade de cuidados intensivos pediu emprestado um aparelho específico ao serviço de radiologia, que foi levado para junto da cama da doente.Uns tempos depois foi ainda feita uma ressonância fetal que também revelou estar tudo perfeito com o feto. Nesse dia, os médicos e enfermeiros tiveram de deslocar Sandra para a sala onde se fazem ressonâncias. Mas foi uma situação única. Durante os quase quatro meses, esteve sempre sossegada naquele quarto, com duas camas. Ao seu lado foram passando alguns doentes, que nunca se aperceberam do que se estava ali a passar – até por ser um local de cuidados intensivos onde muitos dos internados estão sem consciência. "Tentávamos que fosse tudo feito com discrição", conta Rosário Coelho, enfermeira responsável pela unidade de cuidados intensivos. Foram tempos de grande emoção para os 60 enfermeiros do serviço, que ao longo dos dias foram tratando daquela mãe. Nem todos conseguiam lidar bem com o assunto. "As pessoas gerem estas situações de forma diferente e a uns era mais fácil do que a outros estar ali com uma mãe em morte cerebral". O ambiente era sempre de duplo sentimento: tristeza e alegria. Mas a ligação entre todos foi crescendo. A enfermeira Graça, por exemplo, tricotou casacos e botinhas nas horas vagas. Além das cores habituais dos bebés, usou lã vermelha. "Para ver se ele é do Benfica", afirma Rosário Coelho, explicando que grande parte do pessoal de enfermagem é adepto do tricampeão nacional. Uma assistente operacional também quis dar um presente e comprou um casaco para o recém-nascido.Durante os quatro meses era habitual ver a família de Sandra pelos corredores da unidade de saúde. A mãe e o pai dela, ou as irmãs, o pai do bebé e as tias da criança. Certo dia surgiu também o outro filho de Sandra, que foi despedir-se da mãe.O ambiente entre as duas famílias não era de intimidade. Era frequente ver Ângelo, o pai, sozinho, sentado num canto. O afastamento terá resultado de umamistura de factores: divórcios, nervos e discussões ocorridas no núcleo familiar residente na Póvoa de Santa Iria. Mas tudo foi esquecido na última reunião entre todos eles e os médicos, 15 dias antes da cesariana. Na sala, com os clínicos, estava a mãe, o pai e as irmãs de Sandra, juntamente com Ângelo e as suas irmãs. Foi-lhes anunciado então que o parto já estava programado: seria no dia 7, quando o bebé tivesse 32 semanas de gestação. Ninguém controlou a emoção, conta Susana, que esteve presente no encontro.