Quando, em 2007, Patricia Marín Cepeda tentava procurar informação sobre o escritor Miguel de Cervantes para a sua tese de doutoramento de Filologia, deparou-se com algo incomum. Mais de 500 cartas de amor trocadas entre o seu mecenas, o cardeal Ascanio Colonna, e cinco mulheres no século XVI. O representante do clero era membro de uma poderosa família italiana e viveu em Espanha enquanto estudava.

A descoberta da investigadora espanhola aconteceu depois de esta ter viajado para Itália, onde analisou o arquivo da família Colonna, situado no mosteiro beneditino de Santa Escolástica. Dentro dos mais de 20 mil exemplares de correspondência do cardeal, houve 500 cartas que lhe chamaram à atenção por estarem catalogadas de uma forma diferente. Depois de as examinar, percebeu tratar-se de notas românticas.

"Glória não tenho outra a não ser a tua escrava e saber, por momentos, de ti" escrevia-lhe, em 1580, uma mulher espanhola numa das cartas, sob o pseudónimo de Henarda. Todas essas amantes usavam nomes retirados de romances pastorais, bastante populares na época como Lisarda, Marfira, Ninfa Castalia e Dórida.

Cepeda não pôde, na altura, aprofundar o tema devido à investigação sobre Cervantes mas, no ano passado, a espanhola conseguiu uma bolsa científica e espera agora divulgar as cartas descobertas. "Espero, pouco a pouco, descobrir detalhes daquelas relações, averiguar quem eram exactamente as mulheres, como era a sua vida privada e também a do cardeal", disse ao El País.