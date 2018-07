Leia o artigo completa na edição número 743, nas bancas a partir de 26 de Julho.



Percorreram 650 milhas, entre os grupos central e ocidental do arquipélago dos Açores. A Fundação Oceano Azul, em parceria com a organização de protecção dos oceanos, Waitt Foundation, e a National Geographic Pristine Seas, passaram 500 horas debaixo de água e fizeram 611 mergulhos. A expedição correu tão bem que a National Geographic vai fazer um documentário.Emanuel Gonçalves, biólogo marinho e líder desta expedição, conta à SÁBADO a importância deste trabalho de campo. "Foi uma parceira entre várias entidades, com uma coordenação científica portuguesa e com meios nacionais. O carácter único desta expedição tem a ver com a abrangência e o tipo de estudos: das zonas costeiras ao oceano aberto."A expedição permitiu ainda perceber o impacto do homem no ambiente. "Hoje gerimos ecossistemas degradados. O estado do ecossistema marinho é muito pior do que percepcionamos. A sociedade ainda não percebeu isso", diz o biólogo.