A cantora chilena Mon Laferte quis aproveitar a passadeira vermelha dos Grammys Latinos para chamar a atenção para a situação social e política do seu país. Para conseguir atrair mais atenção levou o peito nu, com duas flores pintadas sobre os mamilos e uma mensagem escrita no peito: "No Chile torturam, violam e matam".A cerimónia dos Grammy decorreu esta quarta-feira à noite em Las Vegas, nos Estados Unidos. A cantora levou um vestido preto e, ao passar frente aos fotógrafos, abriu a parte de cima da roupa e ficou seminua com um lenço verde no pescoço. Este assessório representa a luta pelo direito ao aborto. Laferte ficou vários segundos parada frente aos jornalistas para que estes a pudessem fotografar à vontade.A artista publicou uma fotografia do seu protesto na rede social Instagram, fazendo acompanhar a publicação da mensagem: "O meu corpo livre para uma pátria livre".Mon Laferte recebeu o Grammy Latino de melhor álbum de música alternativa por "Norma" durante a pré-gala, momentos antes de passar na passadeira vemelha. Quando recebeu o galardão, a cantora pediu justiça para o Chile e demonstrou apoio contra as lutas pela desigualdade social. "Este é para o Chile", declarou Mon Laferte no palco do MGM Grand Garden Arena, enquanto segurava o troféu.A pré-gala é uma cerimónia que não passa na televisão e em que todos os anos são entregues a maioria dos prémios da Academia Latina da Gravação.Desde o início dos protestos de rua, a 18 de outubro, desencadeadas com o aumento do preço dos bilhetes do metropolitano, os manifestantes têm vindo a denunciar as desigualdades sociais nas áreas da educação, saúde e aposentação. Após quatro semanas de manifestações, pelo menos 20 pessoas perderam a vida, tendo o presidente Sebastian Piñera acabado por ceder e dizer que iria permitir uma alteração da Constituição.

Mas os manifestantes passaram entretanto a reivindicar a eleição de uma Assembleia Constituinte para alterar a Constituição do país, retirando esse poder ao presidente.



O músico português José Cid recebeu na mesma cerimónia um Grammy de Excelência Musical, da Academia Latina de Gravação, cuja atribuição foi anunciada em agosto.