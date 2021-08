Pedro Simas, o virologista 'vaidoso' e 'precipitado' que todos conhecem

A pandemia de covid-19 trouxe os cientistas e médicos para a ribalta mediática. Habituámo-nos a ver epidemiologistas, médicos de saúde pública e especialistas em doenças tropicais nas nossas televisões, mas também virologistas. E entre esta classe de médicos, ninguém terá aparecido mais vezes do que Pedro Simas.

João Pedro Simas tem 55 anos e vive em Lisboa. O pai é dos Açores e é neste arquipélago que o médico pratica um dos seus desportos favoritos (mas longe de ser o único): a caça submarina. Também gosta de cozinhar e tem dois filhos. Deu aulas na Universidade de Lisboa - em breve vai começar um novo desafio académico na Faculdade de Medicina da Universidade Católica Portuguesa - e pelo meio investigava vírus e falou extensamente sobre a covid-19, alguns consideram até que demais.

Com a pele sempre bronzeada e com ar descontraído, o virologista tornou-se famoso à conta das suas participações sobre o vírus em jornais, revistas e programas de rádio, mas também devido às várias aparições em programas de entretenimento, onde revelou a sua personalidade, mais do que qualquer um dos seus colegas que também ganharam nova visibilidade.