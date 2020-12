Crítica de cinema: Malmkrog

Na passagem do século XIX para o XX, um período tão crepuscular como o que agora vivemos, cinco personagens reúnem-se numa mansão na Transilvânia onde a neve bate nas janelas e nos portais – o plano exterior inicial é digno de Tarkovsky. O aristocrata que as recebe levita pelas salas numa solenidade faustiana. Discutem – ou melhor, expõem à vez – os seus argumentos sobre a guerra, a religião, a memória, a paz, a tirania, a metafísica, o anticristo e a linguagem, sempre a linguagem (as palavras saem-lhes da boca como balas de fuzis que já não funcionam). As suas perplexidades são as de um mundo onde as elites nobres correm risco de extinção.De quando em vez, para não dormirmos na forma, alguém desmaia, ou um criado manifesta o seu surdo ressentimento. Sob luz natural ou de velas, é tudo ponderoso, é tudo sentenciador. Baseia-se num – também babilónico – texto, publicado em 1900, de um filósofo místico russo e teólogo cheio de dúvidas, Vladimir Soloviov, amigo de Dostoievski mas hoje perdido na grande noite das ideias.Malmkrog é surpreendente na filmografia de um cineasta cujos grandes filmes (A Morte do Senhor Lazarescu, Sieranevada) se ancoram na marca registada do 'novo cinema romeno': realismo rigoroso mas tragicómico, câmara à mão ou fluída, o detalhe e a sordidez das interrogações morais do século XXI.O problema de Malmkrog, o filme mais recente de um dos melhores cineastas dessa nova vaga de Este, não é a sua duração (3 horas e 20m). Ou um huis-clos mais entorpecedor do que claustrofóbico. É o facto de os pontos de vista nele expostos se esgotarem, no essencial, ao fim de menos de uma hora. É por isso, não pelo peso da encenação ou pela literalidade teatral de cada intérprete, que os planos com duração média de 10 minutos parecem durar 10 mil. Malmkrog não é hipnótico (como inegavelmente pretende). É soporífero.Querem uma verdadeira, copiosa e minuciosamente elaborada reflexão sobre a memória e a linguagem? Vejam Providence, de Alain Resnais. Noutro filme genial, O Anjo Exterminador de Buñuel, um conjunto de personagens da alta burguesia não consegue sair do faustoso banquete que ajudou a encenar, preso que está aos seus mecanismos de classe.No presumível banquete da alma literária de Malmkrog, somos nós que não conseguimos sair, Puiu parece disponível para nos indicar o ponto de conclusão e fuga. É pena. O que está errado em alguma da produção europeia contemporânea? A gaiola dourada onde repousa a sua altivez. Mas há quem goste de prisões, desde que elas se assemelhem a palacetes eruditos.De Cristi PuiuDrama; Roménia/Suécia; 201m; M/12Com Frédéric Schulz-Richard e Agathe Bosch