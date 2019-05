Parece um sítio improvável para haver filas de trânsito, mas no Monte Evereste as filas de alpinistas que aguardam para chegar ao cume já mataram pelo menos três pessoas.

A afluência de pessoas faz com que os alpinistas tenham que esperar durante horas, aguentando temperaturas muito baixas.

Alguns não resistem às condições atmosféricas, como é o caso de Donald Lynn Cash de 54 anos. O homem norte-americano perdeu os sentidos enquanto tirava fotografias no cume, e morreu enquanto era levado para o sopé por sherpas. Deixou a mulher e quatro filhos. Uma filha, Danielle Cook, contou no Instagram que o pai cumpriu o sonho de escalar as sete montanhas mais altas dos sete continentes (os Sete Cumes).

As outras duas vítimas são Anjali Kulkarni e Kalpana Das, da Índia, que morreram em circunstâncias semelhantes às de Cash e em incidentes separados, de acordo com o Kathmandu Post.

As filas ocorrem aos 8 mil metros, altitude a partir da qual começa a chamada "Zona da Morte". O Monte Evereste tem 8.848 metros de altitude. Este ano, o bom tempo levou a uma maior afluência de alpinistas.