Dhaulagiri (8.167 m), Kanchenjunga (8.586 m), Everest (8.864 m), Lhotse (8.516 m) e Makalu (8.481 m). Depois foi a vez de conquistar o K2 (8.611), Nanga Parbat (8.126 m), Gasherbrum I (8.080 m), Gasherbrum II (8.035 m) e Broad Peak (8.051 m).

O italiano Reinhold Messner foi o primeiro a escalar os 14 picos, um ano antes.

Um homem de 36 anos tornou-se o mais rápido de sempre a escalar as 14 montanhas mais altas do mundo. Em pouco mais de seis meses Nirmal Purja concluiu o Projeto Possível, em que se propôs a conquistar em poucos meses aquilo que outros alpinistars demoraram anos a conseguir.A última conquista foi escalar o Monte Shishapangma, de 8027 metros, no Tibete. O primeiro cume a ser atingido foi o Monte Annapurna (8091 metros), no Nepal."Missão cumprida", publicou Purja na sua página do Instagram, após ter alcançado do Tibete, a 14ª montanha mais alta do mundo.O caminho de Purja começou a 23 de abril, no topo do Annpurna. De seguida conquistou os toposNo fim de setembro, Purja escalou o Cho Oyu (China, 8.188 m) e o Manaslu (Nepal, 8.163 m).Dos 14 picos mais altos do mundo, oito estão no Nepal, cinco no Paquistão e um no Tibete. Especialistas em escalada dizem que pouco mais de três dezenas de alpinistas já subiram os 14 picos até agora, sendo que o anterior recorde de subida mais rápida estava na posse do sul-coreano Kim Chang-ho, que cumpriu este objetivo em sete anos, 10 meses e seis dias, em 1987.