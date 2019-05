Uma mulher de 102 anos foi colocada sob cuidados psiquiátricos no nordeste da França por ser suspeita do homicídio da sua vizinha de 92 anos num lar.





Quanto à suspeita, disse a um dos funcionários que tinha "matado alguém". Devido ao estado de agitação em que se encontrava, foi colocada numa unidade psiquiátrica após ter sido sujeita a vários exames.



O inquérito que visa a mulher de 102 anos investiga um "homicídio voluntário contra uma pessoa vulnerável devido à sua condição física". Ela ainda não foi interrogada.



Será submetida a um exame psicológico para determinar se pode ser considerada inimputável.

A vítima foi encontrada morta dentro do seu quarto no sábado à noite, em Chezy-sur-Marne. Tinha a cara inchada e a autópsia revelou que a morte se deveu a asfixia causada por estrangulamento e golpes na cabeça, de acordo com o procurador Frederic Trinh.