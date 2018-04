Subir o pico do Evereste pode parecer uma tarefa impossível mas, para o nepalês Kami Rita é quase um ritual de novo ano. Desde 1994, primeiro em que conduziu grupos de alpinistas ao pico do Evereste, que os 8848 metros do topo dos Himalaias são uma realidade para o sherpa – guia de montanha naquela que é a mais alta cadeia montanhosa do mundo.

Agora com 48 anos - Kami tinha 24 anos quando liderou a primeira expedição ao Evereste - pode tornar-se a pessoa que mais vezes chegou ao ponto mais alto do mundo. Neste momento, está igualado com Phurba Tashi e Apa com 21 subidas até ao pico mais alto dos Himalaias. Porém, estes dois decidiram que não vão voltar a escalar a montanha, o que leva a que Kami se possa isolar.

"Estou feliz e entusiasmado com esta possibilidade, posso fazer história e dar este orgulho a toda a comunidade sherpa e ao meu país" assumiu Rita em entrevista à imprensa internacional.

Embora possa entrar para a história com apenas mais uma escalda, Kami Rita assume que não está a pensar reformar-se. "Vou continuar a subir ao Evereste, mesmo que bata o recorde este ano", garantiu. "Sinto-me ainda muito em forma e quero continuar a escalar a montanha até aos 50 anos, quero fazer história e chegar às 25 subidas" explicou na mesma entrevista.

O nepalês tornou-se sherpa por influência do pai, que o foi antes dele, com a tarefa de carregador pelas montanhas dos Himalaias. Natural de uma pequena aldeia a nordeste de Katmandu, Kami tornou-se primeiro carregador como o pai, em expedições de montanhistas.

Depois de anos a ajudar grupos de alpinistas, assumiu o cargo de guia de expedições em 1994. Agora partiu mais uma vez rumo ao Evereste, liderando 29 montanhistas de várias nacionalidades. O objectivo é o mesmo de sempre: alcançar os 8848 metros de altitude do Evereste, pela 22ª vez.

Durante as próximas semanas, o grupo vai manter-se a uma altitude estável, para se ambientar ao clima e, em meados de Maio, começará a caminhada até ao mais alto pico, numa viagem de pelo menos sete dias. O seu trabalho, como sherpa, será de planear toda a rota e escolher sempre o melhor trilho, liderando o grupo para garantir a sua segurança.