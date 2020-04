Foram dias que a cantora Duffy não sabe como teve "força para suportar". A cantora de Mercy afastou-se da vida pública durante 10 anos depois de, no dia de anos, ser drogada num restaurante, raptada e violada: "Fui drogada durante quatro semanas e viajei para um país estrangeiro. Não consigo lembrar-me de entrar no avião (…). Fui deixada no quarto de hotel" à mercê do violador, explicou a cantora, num site que lançou. O raptor chegou a levá-la para o Reino Unido, onde a continuou a drogar na sua própria casa durante quatro semanas. "Não sei se ele me violou durante esse período", admite, mas não se sentia segura para chamar a polícia. "Sentia que, se algo corresse mal, eu poderia estar morta." E foi o que o raptor fez a Duffy: disse que lhe queria matar."Tudo o que posso dizer é que foi preciso um período de tempo extremamente longo, que às vezes parecia nunca terminar, para recuperar os pedaços quebrados", lamenta a cantora no mesmo texto. A cantora considera que já lhe roubou, pelo menos, "um terço da vida". "A violação privou-me dos meus direitos humanos."