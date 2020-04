De um mês para o outro, a plataforma de videoconferência Zoom aumentou o tráfego diário em 535%. A culpa é do novo coronavírus (Covid-19): com as medidas de isolamento social, as pessoas começaram a socializar à distância, através de aplicações de telemóvel. Contudo, especialistas em cibersegurança apontam problemas de seguranças e privacidade na aplicação."Vamos simplificar isto. A Zoom é um malware", disse Arvind Narayanan, professor na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, ao jornal The Guardian. Desde infiltração de hackers em videochamadas - conhecido como Zoom bombing, que originou uma investigação do FBI - até à venda de dados dos utilizadores, a empresa tem estado envolvida numa série de polémica.Esta segunda-feira nos Estados Unidos, a procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, enviou uma carta à empresa a pedir quais as medidas tomadas para resolver tais questões de segurança. James está particularmente preocupada como estas falhas de segurança podem deixar os utilizadores vulneráveis e "habilitar entidades maliciosas a, entre outras coisas, aceder clandestinamente às suas webcams".Ao The Guardian, fonte oficial da Zoom frisou que estão a reunir os dados para enviar a James. "Durante a pandemia da Covid-19, estamos a trabalhar a tempo inteiro para assegurar que hospitais, universidades, escolas e outros negócios por todo o mundo possam manter-se conectados e operacionais", salientou a mesma fonte. A empresa anunciou ainda que iria suspender os trabalhos em novas atualizações de forma a alocar os seus recursos nas questões de segurança.O jornal britânico recolheu ainda as várias fragilidades de segurança da Zoom que já foram noticiadas.De acordo com o Intercept, a empresa promoveu falsamente a plataforma de videoconferência como "end-to-end", sem intermediários, um tipo de encriptação usada pelo Whatsapp e FaceTime. A empresa pediu desculpa pela "confusão".Além disso, foi também acusada de vender dados dos seus utilizadores. De acordo com a Motherboard, a Zoom enviou dados dos utilizadores da versão da aplicação para iOS para o Facebook com fins publicitários. Entretanto, a empresa frisa que alterou os termos e condições e garantiu que "nunca vendeu dados dos utilizadores no passado e não tenciona fazê-lo no futuro." Contudo, segue um processo no tribunal federal do estado da Califórnia onde a plataforma é suspeitar de falhar em "salvaguardar devidamente a informação pessoal de um número crescente de milhões de utilizadores".Além disso, o The Guardian fala ainda da investigação do FBI sobre o Zoom bombing. Basicamente, hackers conseguiam ter acesso a reuniões na Zoom recriando e adivinhando os códigos de URL relativamente simples, de acordo com a Checkpoint. Os hackers infiltravam-se nas conversas e gritavam, em algumas ocasiões, ofensas raciais e ameaças de morte.