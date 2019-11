Um elefante morreu de exaustão no Sri Lanka depois de ter transportado três grupos de turistas num dia de calor excessivo. A história do elefante foi divulgada pela associação Moving Animals, que relata que o animal morreu no trilho turístico de Sigiriya, onde em 2018 outros dois elefantes foram encontrados a trabalhar até à exaustão.

O elefante que morreu tinha 18 anos e chamava-se Kanakota. Tinha as patas acorrentadas e enquanto caminhava, foi picado com um espigão metálico usado pelas pessoas que asseguram estes passeios turísticos. Cada travessia até à Cidade Antiga de Sigiriya dura cerca de uma hora.

Depois da sua morte, os habitantes da zona prestaram-lhe homenagem.

"A cruel e trágica morte deste elefante jovem era totalmente evitável. Até os turistas se recusarem a andar de elefante, mais destes gigantes gentis vão continuar a sofrer e a desmaiar de exaustão", indica a Moving Animals no site oficial.

Em meio selvagem, os elefantes podem viver até aos 60 anos. Foi lançada uma investigação à morte do animal.