Força Aérea ajuda Pai Natal a entregar todas as prendas

A Esquadra 751 da Força Aérea garante que ajudou a salvar o Natal. Estes militares partilharam um vídeo onde surjem a ajudar o Pai Natal que, a caminho da casa dos portugueses, teve uma avaria no trenó.No vídeo é possível ver os militares a largar o que estavam a fazer para arranjar o trenó do Pai Natal de forma a que todas as prendas fossem entregues a tempo e horas.O vídeo do "salvamento" foi partilhado no Facebook, com a seguinte mensagem a acompanhar: "Os militares da #esquadra751 sacrificam durante todo o ano, a sua vida pessoal em prol da missão. Nesta quadra continuamos de alerta diariamente no continente e ilhas para segurança de todos os portugueses".