"O barulho era ensurdecedor e Luísa não conseguia parar de chorar, de tão assustada que estava. Pensava que o mundo ia acabar e que as paredes, que tremiam com brados, lhe cairiam em cima. Durante o nefasto terramoto de Lisboa em 1755, Luísa, com apenas dois anos de idade, teve a sorte de sobreviver graças a um forno de cozer pão, onde se refugiou durante os infindáveis minutos do incidente. Sorte dela e dos seus contemporâenos, que puderam desfrutar da belíssima voz, mezzo soprano, desta cantora." Sabe quem é esta mulher? Falamos de Luísa Todi, uma das 42 mulheres portuguesas, descritas no livro de Lúcia Vicente, com ilustrações de Cátia Vidinhas. Portuguesas com M Grande, da editora Nuvem de Tinta, chega agora as livrarias e quer coalmatar uma falha nos livros de histórias.



Aqui não faltam mulheres que se destacam. Há artistas plásticas, cantoras, actrizes, até a primeira mulher a ser polícia. São vários os retratos que celebram a herança das mulheres portuguesas. A autora Lúcia Vicente, 39 anos, que se dedica ao activismo feminista desde a adolescência, diz que nenhuma delas podia ficar de fora de um livro dedicado às crianças.





Francesca Cavallo e Elena Favilli, ficou entusiasmada. Mas faltavam as portuguesas. Falámos com Lúcia Vicente para saber tudo sobre esta obra.





Como surgiu a ideia para este livro?



Tudo começou porque estava farta de ver histórias que dividiam as mulheres em duas categorias: ou bruxas ou princesas. Lúcia Vicente decidiu procurar outros livros. Na altura estava grávida da filha Emmeline e a ideia de um livro sobre mulheres marcantes começou a germinar na sua cabeça. Quando viu pela primeira vez a obra, deA ideia surge em 2015, estava eu grávida da minha filha Emmeline. Por essa altura a maioria dos livros infantis disponíveis eram sobre princesas delicadas e bruxas más, contos tradicionais com moralidades já ultrapassadas. Não conseguia aceitar que esses fossem os únicos modelos com os quais a minha filha cresceria. Não me importo que cresça entre princesas e fadas, bruxas e cavaleiros (esse mundo fantástico faz parte da idade e é importante), mas quero que saiba que existem outros tipos de mulheres, fortes e corajosas – como os príncipes retratados nas histórias de encantar – e que essas mulheres existiram, são reais.Quero que ela se possa inspirar nas histórias de vida destas mulheres, quero que saiba que ela tem uma escolha e que, com coragem e perseverança, tudo se alcança. Quero que saiba quem foram as pessoas que contribuíram para que ela pudesse ter essa escolha. Felizmente hoje já não é assim, e a literatura infantil disponível é mais abrangente e inclusiva. Claro que a minha postura sobre as questões de género e as minhas vivências influenciaram este desejo. Desde muito nova que sou feminista e a História das mulheres sempre me interessou.



Como escolheram as mulheres?

O objectivo – e por isso fomos excluindo algumas – é mostrar às crianças que existiram mulheres que quebraram barreiras e tiveram um contributo activo para mudar a mentalidade da sociedade portuguesa, que escreveram novas linhas na História do país e não baixaram os braços perante a norma instituída.



Comecei por elaborar uma lista de mulheres, que já tinha estudado durante o meu período na faculdade, mas achei que eram poucas e por isso comecei a pesquisar desenfreadamente por mais. A lista foi crescendo, crescendo, até que no final tivemos mesmo que excluir outras tantas 42 (quem sabe se um dia estarão num segundo volume) que eram igualmente impressionantes. O primeiro critério óbvio de seleção foi a nacionalidade. Depois a profissão: queríamos exemplos de mulheres que foram pioneiras em determinada área, mas também tentando abranger o maior número possível de profissões. Como critério final, as repercussões que determinada mulher teve para a sociedade e para a mudança da mentalidade vigente na sua época.



Inspiraram-se nos livros estrangeiros semelhantes?

Inevitavelmente. Ainda que inicialmente não tivesse sido essa a minha inspiração, mas sim os estudos que desenvolvi durante a faculdade. Em 2016, quando Histórias de adormecer para raparigas rebeldes foi publicado, fiquei muito feliz. Percebi que a minha ideia não era despropositada e que de facto havia um público para este tipo de literatura infanto-juvenil. Para além de que vinha colmatar a lacuna que eu sentia existir, e que me fez inicialmente pensar em escrever um livro.



Com a vantagem que assim já não tinha que ter trabalho nenhum: estava feito e eu já podia ler histórias sobre mulheres inspiradoras à minha filha. Contudo, quando li os dois volumes de Histórias de adormecer para raparigas rebeldes verifiquei que em 200 biografias não constava nem uma mulher portuguesa, e por isso senti-me na "obrigação" de escrever este livro. Ainda que já não fosse uma ideia original e que corresse o risco de ser considerado uma cópia.



Para mim o importante era dar a conhecer as portuguesas que mudaram o meu mundo e que queria que inspirassem a minha filha. E como sabia que muitas destas mulheres eram desconhecidas e parecia haver interesse sobre este tema, aproveitei para as dar a conhecer ao país. Parece-me óbvio que sem o sucesso estrondoso que foram Histórias de adormecer para raparigas rebeldes, As mulheres que mudaram o mundo e a Colecção Anti-Princesas, o meu livro não teria sido publicado, porque nem sequer existia este tipo de literatura infanto-juvenil. Teria sido muito difícil encontrar uma editora que o publicasse. É importante perceber que as autoras de Histórias de adormecer para raparigas rebeldes também elas foram pioneiras, e tiveram de fazer um crowdfunding para o conseguir publicar.





Imagino que depararam com muitas portas fechadas e ouviram muitos nãos. Mas acreditaram na sua ideia e conseguiram encontrar uma forma de o publicar, mudando para sempre a literatura infanto-juvenil, abrindo portas a todos os autores que se debruçam sobre a temática da igualdade de género ou de outras temáticas que visam educar para a diferença e mudar mentalidades. No fim, acho que apenas queremos contribuir para um mundo mais justo, mais igualitário, mais inclusivo e libertário.



Quem é que nunca podia ficar de fora?

Para mim nenhuma das 42 que estão no livro poderia ter ficado de fora. Não acho que determinada pioneira seja mais importante ou impreterível que as outras. Todas foram importantes. É uma lista e naturalmente vale o que vale. No final haverão sempre omissões, porque também passa por uma visão pessoal da importância que queremos dar a cada uma destas mulheres. Estas são as minhas 42. Acho que foi por sentir que iriam sempre faltar nomes na lista que colocámos uma última história no fim do livro, de homenagem a todas as que ficaram de fora, a todas as que nem sequer sabemos o nome.

Como é que se mistura anónimos (primeira mulher polícia) e famosas como Beatriz Ângelo?

Para mim essa dicotomia foi de extrema importância. A História em grande medida é feita de anónimos. Sem as massas nada muda na História da Humanidade. A diferença é que as pessoas mais conhecidas da História ou as que sabemos os nomes, regra geral, fazem parte de uma classe económica alta. Esta era a classe económica que tinha dinheiro para documentar a sua vida, preservar documentos e garantir um lugar para a posteridade. Mas com alguma pesquisa e paciência conseguimos encontrar outros nomes. E acabam por aparecer muitas mulheres de quem pouco se sabe, mas que tiveram papéis importantes para mudar mentalidades.



O que têm em comum todas estas mulheres?

Acima de tudo têm em comum a vontade de serem livres, de escolherem os seus destinos. São mulheres que tiveram coragem para lutar contra um mundo que lhes dizia que não podiam ser assim, que esse não era o papel que se esperava delas. E que conseguiram alcançar os objetivos a que se propuseram. Acho que liberdade é a palavra que todas têm em comum.





A história de Portugal é falada sobretudo com base nos feitos dos homens, como se muda isso?

Primeiro trazendo à luz e nomeando estas mulheres, identificando o seu papel na História do nosso país. Depois, através da educação, de mudanças curriculares, de muita força de vontade e, acima de tudo, de livros como este e como o Portuguesas Extraordinárias, também ele acabadinho de sair. Sei que neste momento passamos, felizmente, por uma mudança na historiografia portuguesa, em que os historiadores da minha geração estão a pôr em causa conceitos, papéis institucionalizados, ideias historiográficas que já não fazem sentido perpetuar. E esta mudança engloba vários campos da História. Um desses campos é o papel das mulheres. Fiquei muito entusiasmada ao saber que, finalmente, existe uma cadeira de História das Mulheres no currículo do curso de História da FCSH. Isto era inimaginável no meu tempo de aluna daquela faculdade, onde tive que lutar com unhas e dentes para me aceitarem os trabalhos de investigação sobre esta temática. Se até o meio académico está finalmente a mudar e a reconhecer este papel das mulheres na História, só pode ser sinal de que estamos a avançar no sentido certo.



Este livro é dirigido a quem?

Numa primeira instância às crianças, raparigas e rapazes. Precisamente porque acredito que as mentalidades se mudam através da educação. Se ensinarmos às crianças que todos somos iguais e que todos temos direitos e deveres iguais, estas serão adultos mais inclusivos, menos machistas, mais igualitários, que nutrem maior respeito pelas pessoas e pelas diferenças. Contudo o livro foi escrito de forma a que seja também interessante para um adulto ler, porque também nós precisamos de histórias inspiradoras, de heroínas reais, que nos façam acreditar nos sonhos, que nos façam acreditar que podemos alcançar os nosso objectivos. No fundo é um livro para todas as gerações, que pode servir para aproximar pais e filhos, abrir discussões à hora da refeição e conversar sobre temas actuais ou sobre os caminhos que as mulheres tiveram - e que lamentavelmente ainda têm - de percorrer para adquirir direitos, deveres e liberdades.



Acha que este livro vem reforçar a ideia do movimento MeToo?

Qualquer ação que ajude a reforçar os direitos das mulheres e a mudar a mentalidade da sociedade em relação às liberdades individuais está a reforçar a ideia do movimento MeToo. Este movimento remonta ao final dos anos 90, quando Tarana Burke não soube como reagir perante uma criança que lhe contou que tinha sofrido abusos sexuais. Este foi o primeiro passo para que finalmente se começasse a falar sobre algo que assombra as mulheres – acima de tudo – há centenas de anos e com o qual a sociedade sempre foi conivente.



O movimento MeToo trouxe para a praça pública uma discussão que já devia ter sido feita e resolvida há décadas. Veio ajudar a mudar leis relativas à temática do assédio sexual e das violações. Veio educar as pessoas e pô-las a pensar. Veio dar uma nova roupagem à palavra feminismo - palavra mal interpretada e com uma conotação negativa durante demasiado tempo - e fez com que muitas pessoas, homens e mulheres, se assumissem como tal. Portuguesas com M grande não fala da temática dos abusos sexuais, mas pode ser visto como uma ferramenta que visa ajudar a alcançar uma igualdade de género na historiografia e a dar mais relevância ao papel das mulheres na História. Nesta medida sim, o livro vem reforçar a ideia do movimento MeToo.



Das histórias que investigou, qual foi a mais marcante?

Foram várias, mas marcou-me especialmente a vida de Virgínia Quaresma. Antes do livro não a conhecia. Despertou-me a curiosidade por ser uma mulher mulata, lésbica assumida, e jornalista. Não deve ter tido uma vida nada fácil, reúne em si todos os pontos de discriminação possíveis (género, orientação sexual, raça), mas tinha uns olhos tão alegres e orgulhosos que me inspiraram e dão força até hoje.



Que lição aprendeu com estas mulheres?

Aprendi muitas lições. Muitas delas acompanham-me há tantos anos, que remontam à minha pré-adolescência, como é o caso da Florbela Espanca e da Beatriz Costa. Aprendi que não importa quem querem que sejamos, importa que, se acreditarmos, podemos ser quem quisermos. Aprendi que o caminho não é fácil, mas que se sonharmos, lutarmos, erguermos a cabeça e olharmos o nosso objectivo nos olhos, tudo é possível, independentemente do nosso género, origem ou situação económica em que nascemos. Aprendi que se achamos que alguma coisa deve mudar na nossa sociedade, então devemos arregaçar as mangas, enfrentar os desafios e as adversidades que vierem pela frente, e lutar por essa mudança.



O livro é ilustrado. Na vossa escolha, o que foi mais importante nas ilustrações?

Acima de tudo era importante que contassem a sua própria história, que fossem além da história biográfica que acompanham. E foram pensadas para captar a atenção das crianças mais pequenas, mas também cuidadosamente idealizadas para que os adolescentes não se sentissem envergonhados ou defraudados ao ler o livro. Quisemos fazer os leitores sonhar com as cores e os traços fantásticos da Cátia [Vidinhas]: eu contei a história destas mulheres desenhando letras, a Cátia complementou-as escrevendo com cores, formas, sonho e inspiração. Em algumas das ilustrações a Cátia conta a parte da vida destas mulheres que o limite de caracteres não me permitiu contar.