Dados aduaneiros revelam que, só nos últimos seis anos, a Coreia do Norte já importou da China pelo menos 3,5 mil milhões de euros em bens de luxo.

Desde a chegada de Kim Jong-un à liderança da Coreia do Norte em 2012, o regime já importou da China pelo menos 3,5 mil milhões de euros em bens de luxo. A revelação é feita por um parlamentar sul-coreano que consultou as estatísticas da alfândega chinesa.

A extravagância de Kim não é desconhecida mas, de acordo com o deputado do Partido da Liberdade da Coreia, Yoon Sang-hyun, muitos dos produtos chineses adquiridos pelo regime coreano nos últimos seis anos estão ainda sujeitos a embargo.

Só no ano de 2017, o país comprou mais de 550 milhões de euros em bens luxuosos à China – o que corresponde a 17,8% do total das importações da Coreia do Norte àquele país. "Se a Coreia do Norte gastasse esse dinheiro na compra de arroz, 1,65 milhão de toneladas poderiam ter sido compradas, o dobro das 800 mil toneladas compradas em 2017 ", comparou Yoon Sang-hyun.

O deputado esclarece ainda que "a escassez de alimentos na Coreia do Norte não se deve à falta de ajuda da comunidade internacional, mas à falta de disposição de Kim Jong-un para alimentar o seu povo". Devido ao embargo existente, qualquer país que negoceie com o país é punido pela comunidade internacional.

No entanto, de acordo com meios de comunicação chineses, o comércio entre os dois países nunca parou e foi visto, no passado dia 15 de Outubro, um navio norte-coreano em águas chinesas. O Daily NK, canal televisivo sul-coreano que cobre também a Coreia do Norte, avançou também que carros chineses eram regularmente enviados através da fronteira com as autoridades chinesas a fechar os olhos, apesar da existência embargo.



As paixões de Kim: computadores, carros e conhaque

Dos 3,5 mil milhões de euros gastos, quase metade do valor foi para produtos electrónicos – entre computadores, televisões e equipamentos para um cinema montado em Pyongyang. Na mesma lista, a segunda maior quantia da despesa vai para carros – mais de um milhão em carros de turismo, incluindo um Mercedes blindado e um Rolls Royce recentemente descarregado da garagem de Kim Jong-un.

O deputado adianta que estes carros serviriam como "recompensas" para os seguidores do líder norte-coreano pelos seus serviços. A próxima grande despesa na lista é o álcool, com mais de 100 milhões de euros gastos em conhaque, uma bebida particularmente apreciada por Kim Jong-un.

Os restantes 500 milhões foram dirigidos a bens "padrão", como quase 50 milhões em cosméticos e perfumes, mais de 40 milhões em relógios ou outros 40 em roupa. Foram ainda contabilizados quase 10 milhões de euros em instrumentos musicais, destinados aos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul e à orquestra que actua regularmente para o líder norte-coreano, a banda Samjiyon.

No passado mês de Abril, um desertor do país revelou que Kim Jong-un nunca se desloca sem ter por perto instalações sanitárias. "Em vez de ir a uma casa de banho pública, o líder da Coreia do Norte tem uma casa de banho privada que o segue quando ele viaja", revelou ao Washington Post Lee Yun-keol, antigo membro das forças militares norte-coreanas.

Por ocasião do encontro de Kim com o presidente sul-coreano, numa cimeira de paz entre os dois países, foi captado um momento em que 12 seguranças acompanharam de fora a limousine em que circulava o líder norte-coreano.