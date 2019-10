Um programa de televisão está a gerar controvérsia no Reino Unido. O "Meat the Family", do canal britânico Channel 4, estreia em 2020 e tem como objetivo pedir a quatro famílias consumidoras de carne que convivam com um animal de campo.





Depois de três semanas de convivência, escolham entre tornar-se vegetariano e salvar o animal de estimação ou comê-lo e poder continuar a comer carne.O formato do programa vai incluir no ultimato um cordeiro, um porco, uma galinha e um borrego e o lema do concurso é: "Torna-te vegetariano ou matamos a tua mascote".Em comunicado, o Channel 4 esclareceu que o formato investiga "a realidade do ciclo de um animal desde o campo até ao prato" e que visa destacar "o comportamento e a inteligência dos animais, as práticas agrícolas necessárias para atender às necessidades da indústria e o impacto ambiental do consumo de carne".O programa vai colocar as famílias (que são carnívoras) a passar três semanas com o animal de estimação designado e, no fim desse tempo têm de escolher o destino do companheiro: enviar o animal para um matadouro ou renunciar ao consumo de carne para sempre.