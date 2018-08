O gato de rua Bob vai estar em Portugal, em Novembro, para o lançamento do seu quarto livro com o ex-sem-abrigo e músico britânico James Bowen. O livro chama-se O que aprendi com Bob.

Este novo livro conta as lições que James Bowen aprendeu desde que conheceu e adoptou o pequeno felino, em 2007. No livro é abordado como a relação com Bob tirou das ruas e das drogas James.

Além dos livros A Minha História com Bob, O Mundo segundo Bob e Um Presente do Bob, esta dupla tem participado em acções de angariação de fundos para associações de apoio aos sem-abrigo e de defesa dos animais.