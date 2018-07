, voluntários e donos preocupados partilham imagens de animais desaparecidos e encontrados depois dos incêndios na Grécia. Neste site , voluntários e donos preocupados partilham imagens de animais desaparecidos e encontrados depois dos incêndios na Grécia.

Chamuscada e exausta, a cadela Lua foi fotografada em cima de uma rocha de uma praia de Mati, Grécia. O animal tornou-se um símbolo dos incêndios que mataram pelo menos 82 pessoas e fizeram dezenas de desaparecidos.Ao longo dos dias, soube-se mais sobre a história do animal, que muitos lamentaram ter sido abandonado. Lua não foi deixada à sua sorte pelos donos. Quando se deparou com as chamas, assustou-se e soltou-se. Começou a fugir e só parou na praia de Mati.Segundo o site Enikos, a dona, que tinha visto Lua na rua e a tinha adoptado há pouco tempo, procurou-a durante horas até que soube que estava na praia.Ambas embarcaram e fugiram de Mati. Agora, estão em Atenas, onde a dona vive – estava em Mati a passar férias.