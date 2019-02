Jovem contrata modelo para ter a certeza que devia casar mas... tem uma surpresa desagradável.

Uma mulher, convencida que ia ser pedida em casamento pelo namorado após ter percebido que este andava a pesquisar anéis de noivado na Internet, decidiu fazer um derradeiro teste ao companheiro. Para perceber se devia realmente dizer o tão esperado "sim", a jovem contratou uma modelo para seduzir o homem e ver até que ponto este conseguia resistir.



A jovem britânica pediu então ajuda ao canal de YouTube "To Catch a Cheater" - "Apanhar um Traidor", em português - para montar a artimanha. O encontro entre o namorado e a modelo contratada foi totalmente filmado e visto em direto pela jovem, conta o jornal The Mirror.



Apesar de os dois se terem dado bastante bem, o companheiro afirmou - para descanso da jovem - que tinha namorada e que estava até à espera dela. Contudo... não era a essa namorada que o homem se referia.



No final do encontro, a "verdadeira companheira" surge no café onde estava a decorrer o encontro para horror da mulher que contratou a modelo. Como se não bastasse, a outra jovem estava grávida.



A relação entre os dois terminou. O vídeo foi publicado no YouTube e já atingiu quase 250 mil visualizações.