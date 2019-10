Mulher de 89 anos recria o vestido de Cristina Ferreira

Na Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga, a dona Anita recriou o vestido branco usado por Cristina Ferreira na última edição dos Globos de Ouro. Todos os vestidos da apresentadora da SIC - na cerimónia de entrega de prémios no Coliseu dos Recreios em Lisboa - foram alvo de brincadeiras nas redes sociais.

Cristina Ferreira usou um vestido branco com um acessório prateado na cabeça para receber o Globo de Personalidade do Ano no Entretenimento. No Facebook do centro colocou a fotografia de D. Anita com um vestido idêntico, com a descrição: "Não queremos ser más-línguas, mas a Cristina Ferreira copiou o outfit da D. Anita na entrega do prémio personalidade do ano, no nosso Almoço de Irmãos".





Ricardo Santos, psicólogo clínico, e Marta Vargas, psicomotricionista, são os responsáveis pela recriação do visual. "O nosso objectivo é utilizar o humor como ferramenta para trabalhar a nossa relação com os utentes do centro de dia. Já vem sendo hábito nós utilizarmos estas publicações. Já fizemos várias publicações com outros assuntos, tudo com temas atuais", conta Ricardo à Nova Gente.

A publicação já tem quase mil partilhas, e mais de dois mil gostos.