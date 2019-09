O emocionante discurso de Bárbara Guimarães nos Globos de Ouro

Enquanto o jornalista Bento Rodrigues afirmava, do palanque, que "há pessoas que nos momentos de fraqueza revelam a sua força", este domingo, na cerimónia dos Globos de Ouro, a apresentadora Bárbara Guimarães subiu ao palco. Sobre o seu vestido branco projetou-se um espetáculo de luzes e imagens, enquanto o pivot da SIC continuava o seu monólogo. Depois as luzes levantaram-se e a apresentadora que está a lutar contra um cancro juntou-se ao colega da SIC para proferir um discurso que comoveu a audiência.





que está a fazer tratamentos devido a um cancro na mama, emocionou-se com o discurso do colega, deixando vários colegas em lágrimas, como a atriz Cláudia Vieira ou o apresentador José Figueira. "Bento, isto é que é sentir, no corpo e na alma... A sério... Todas as emoções, assim, de repente", começou por dizer a apresentadora, agradecendo depois a presença de todos os que encheram o Coliseu dos Recreios, em Lisboa "Bem que o meu médico me avisou que se calhar o meu coração não estava assim tão forte. Ainda estamos em tratamentos para aguentar tantas emoções", disse Bárbara Guimarães, acrescentando que não foram esses avisos que a impediram de se deslocar à gala, "pôr uns saltos altos", vestir-se como gosta ("E como nós gostamos", complementou Bento Rodrigues, ao que a apresentadora respondeu com um beijo na bochecha e um "adoro-te").