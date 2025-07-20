'Muitos rapazes continuam a acreditar que o amor e a violência podem coexistir na relação'

Novo estudo sobre a violência no namoro alerta para a preocupante aceitação do ciúme. Mais de 40% dos jovens validam a violência sexual e psicológica. É preciso mudar as mentalidades, defende a psicóloga Susana Costa-Ramalho.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

As ideias românticas, muitas vezes passadas em filmes ou livros mais antigos, podem estar na origem da violência no namoro. É isso que o estudo, feito com jovens entre os 18 e os 30 anos, nos revela. Trata-se do "Escala de Mitos do Amor Romântico" (EMAR), desenvolvido por diferentes investigadores da Ramon Llull University em Barcelona, Espanha, em conjunto com a investigadora Susana Costa-Ramalho. A professora da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa (FCH-Católica) alerta para o facto de hoje em dia o ciúme, o controlo e até a violência estarem quase normalizados em nome do "amor verdadeiro".

Aliás, segundos dados recolhidos no estudo 58% dos jovens portugueses acreditam que o "amor verdadeiro supera tudo - mesmo os insultos e o desrespeito". Além disso, metade acredita que "amar é fazer tudo pela outra pessoa, mesmo à custa de si próprios." E 42% concordam que existe uma "alma gémea" predestinada. À primeira vista estas ideias parecem quase sinopses de filmes românticos, mas como explica a psicóloga entrevista à SÁBADO este tipo de preconceitos pode originar violência.

A investigação, publicada na revista internacional Social Sciences, adaptou e validou a Escala de Mitos do Amor Romântico para o contexto português. Os dados mais alarmantes são o facto de que 64% dos rapazes justificam comportamentos de controlo numa relação e 46.8% das raparigas fazem o mesmo. Além disso, 44% validam a violência psicológica e 41% a violência sexual. Em relação à violência física, 14% consideram um comportamento normal.

O que mais a surpreendeu nos resultados do estudo?

Talvez não diga que me surpreendeu, pois trabalho com jovens diariamente. No entanto, aquilo que, de alguma forma é inquietante, é o facto destes resultados confirmarem aquilo que, no dia-a-dia profissional também observamos, ou seja a prevalência destas ideias e crenças que sabemos estarem muitas vezes associadas a relações disfuncionais, desequilibradas, não saudáveis.

Como é que se justifica que este tipo de mitos persistam?

A ideia de que o amor e a violência podem coexistir na mesma relação é, muitas vezes, associada ao passado, a gerações anteriores em que uma certa forma de desigualdade era facilmente aceite nas relações amorosas. Nas relações de hoje, esperaríamos que, numa geração que procura tanto a sua liberdade, autonomia e individualidade, estas ideias não persistissem mas, na verdade, não é isso que está a acontecer.

Quando falamos de mitos, falamos de ideias que as pessoas vão concebendo ao longo do seu desenvolvimento. "O que é isto de uma relação amorosa?", "O que é que faz ou não parte de uma relação amorosa?". Estas ideias vêm da nossa educação, do contexto em que nos inserimos, mas também daquilo que vamos vivendo ao longo da nossa vida.

A verdade é que muitos rapazes continuam a acreditar que o amor e a violência podem coexistir na relação. Esse foi um dos mitos que mais se elevou entre os rapazes e, por exemplo, no caso das raparigas, o mito que mais se destacou foi a ideia de que existe a metade da minha laranja, alguém que me completa e que preenche.

De que forma estas ideias simples, escondem problemas mais graves?

Talvez não dissesse que "escondem", mas associam-se a outro tipo de fragilidade. Voltando a neste mito da "meia laranja", a ideia de que há alguém que me completa, tem logo uma ideia errada subjacente, que é a ideia de que eu não estou completa à partida e de que eu, pessoa inteira, sou incompleta.

O ser humano é inteiro à partida, e não precisa de ser completado numa relação. As relações são muito boas para o ser humano, quando construtivas, saudáveis e edificantes. Quando são abusivas e destrutivas, não trazem nada de bom para a nossa vida e, quando características abusivas estão presentes no par de pessoas que têm uma autoestima mais baixa, que são muito inseguras, que têm uma imagem de si mais negativa, vamos ver aqui certas combinações psicológicas que são muito perigosas.