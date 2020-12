William Link, que cocriou as séries de sucesso 'Columbo' e 'Crime, Disse Ela' e fez filmes nos anos 70 e 80 sobre questões sociais, então largamente evitados pela televisão, morreu com 87 anos.Link morreu de insuficiência cardíaca no domingo em Los Angeles, Estados Unidos, informou na terça-feira a mulher, Margery Nelson.'Columbo' foi um dos pontos altos do premiado trabalho de Link.A série apresentava um brilhante e enganosamente descuidado detetive policial que ele e o parceiro argumentista-produtor de longa data, Richard Levinson, criaram originalmente para um episódio de antologia televisiva em 1960.Com a séria, a dupla ganhou um Emmy para melhor argumento e quatro troféus a distinguirem a interpretação de Peter Falk, a estrela.Outro êxito foi a série "Crime, Disse Ela", criada por Link, Levinson e Peter S. Fischer, onde brilhou a estrela de cinema e teatro Angela Lansbury como 'detetive' amadora.A série durou 12 temporadas, de 1984 a 1996.