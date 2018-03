As cinzas de Stephen Hawking vão ser transferidas para o Mosteiro de Westminster, para perto da sepultura onde está Isaac Newton, Charles Darwin e outras personalidades reconhecidas pela Ciência. O serviço vai ser realizado durante uma homenagem ainda este ano, segundo um porta-voz do mosteiro.

O director do mosteiro, Dr. John Hall, assumiu ao jornal inglês Guardian que "Stephen Hawking é merecedor de estar nesta posição, próximo de alguns companheiros da ciência". Neste mosteiro estão outras figuras ilustres como Sir Isaac Newton, sepultado no mosteiro em 1727 e Charles Darwin, em 1882.

Tal como os dois referidos anteriormente, também Ernest Rutherford (o "pai" da Física Nuclear) e Joseph John Thomson (que descobriu o electrão) foram homenageados e sepultados no mosteiro de Westminster em 1937 e em 1940, respectivamente. Para Hall "é importante que a ciência e a religião trabalhem juntas para procurarem as respostas às grandes perguntas da vida e do universo".

Na sequência do seu falecimento, a Universidade de Cambridge descreveu Hawking como "uma inspiração para milhões de pessoas". O físico norte-americano está intimamente relacionado com Newton, após ambos terem sido professores Lucasianos em Cambridge – cargo mais prestigiante do mundo na área da Matemática.

A data para a homenagem a Stephen Hawking ainda está por anunciar.