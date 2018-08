Morreu Phil Mendrix, histórico guitarrista português

O guitarrista Filipe Mendes, conhecido como Phil Mendrix, morreu hoje, aos 70 anos, em Lisboa, vítima de doença prolongada. Destacou-se em bandas como os Chinchilas e os Irmãos Catita.

O corpo do músico que foi considerado um dos melhores guitarristas portugueses de sempre vai estar em câmara ardente, a partir das 15:00 de terça-feira, na capela de Santa Maria no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.



Às 14:00 de quarta-feira naquela capela haverá missa de corpo presente, realizando-se o funeral às 15:00 para o cemitério dos Prazeres, em Lisboa.



Filipe Alberto do Paço d'Oliveira Mendes nasceu em Lisboa em 10 de novembro de 1947.



(em actualização)