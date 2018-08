"Raças, religiões e diferentes culturas não se misturam", afirmou em 2003 Per Sandberg, ministro das Pescas na Noruega, que se demitiu do seu cargo e de número dois do seu partido esta segunda-feira, depois de ser duramente criticado pelo seu relacionamento com Bahareh Letnes, uma modelo e empresária iraniana – e refugiada.

Assumidamente contra a imigração e os refugiados, a relação do político Sandberg com Letnes provocou polémica no país do norte da Europa. Os meios de comunicação locais e utilizadores de redes sociais relembraram o político do Partido do Progresso (FrP, sigla original) das suas declarações e posições sobre outras pessoas que estão na posição da modelo iraniana. Em 2002, Sandberg, com 58 anos, propôs parar completamente a imigração de pessoas fora da área de Schengen e, um ano depois, sugeriu que a "não mistura" de raças e culturas seria a única forma de alcançar uma "sociedade harmoniosa na Noruega". Depois, pediu que se passasse a introduzir pulseiras electrónicas a solicitadores de asilo para os impedir de fugir enquanto esperam que o processo seja concluído. Além disto, o político foi acusado de ter agredido um requerente de asilo em 1997.

Se as medidas propostas pelo político fossem aprovadas, a sua actual namorada teria de as cumprir: Letnes, que já representou o Irão em diversos concursos de beleza, saiu do país do Médio Oriente os 16 anos e pediu asilo ao país escandinavo três vezes, o que lhe foi recusado igual mesmo número de vezes. Foi obrigada a regressar ao Irão. Só em 2008 é que a modelo conseguiu ter o seu pedido aceite, baseado na ameaça de esta ser sujeita a um casamento forçado no Irão enquanto menor, por ordens do seu pai biológico.





Bahareh Letnes, que tem dupla nacionalidade iraniana e norueguesa, é dona de uma empresa de apoio a exportação de peixe e marisco da Noruega para o Irão, o que também levantou questões por poder ser um conflito de interesses por parte do ministro.

A relação com a modelo participante no Miss Irão 2013, Miss Global Irão e Miss Internacional do Irão em 2014, pareceu ter mudado Sandberg, que viajou no início de Agosto para Teerão com Letnes, de 28 anos. Contudo, esta viagem apanhou de surpresa o serviço de inteligência da Noruega, o PST, e o governo do país, que não sabiam da mesma e descobriram depois que o político levou o telemóvel usado no trabalho, criando um potencial risco para a segurança nacional, com o PST a crer que o Irão está a vigiar o telefone e computadores móveis de visitantes para conseguir recolher informações variadas.

A viagem para o Irão valeu-lhe duras críticas nas redes sociais, ao que Sandberg respondeu que o país islâmico era provavelmente um dos mais incompreendidos do mundo: "Talvez tenha ido de férias para um destino controverso", escreveu no Facebook. "O turismo no Irão está a aumentar e é muito rico com a sua cultura, natureza estonteante e tradições com milhares de anos".

Recentemente, o mesmo político recomendou que os refugiados – como a sua namorada – fossem impedidos de ir passar férias ao seu país de origem.