Stefán Karl Stefánsson, actor mais conhecido pelo seu papel de vilão na série de animação Vila Moleza, morreu esta terça-feira, com 43 anos. O islandês sofria de cancro nas vias biliares desde 2016 e chegou a ser operado mas a doença voltou este ano.

O actor deixa quatro filhos. No Facebook, a mulher de Stefánsson explicou que, a pedido do próprio, não haverá funeral e as suas cinzas serão largadas ao mar.

Stefánsson começou a sua carreira no mundo da representação como marionetista em 1994 para um programa televisivo na Islândia. Foi depois recrutado para figurar como o vilão de Vila Moleza que se tornou um fenómeno global.

O programa infantil, chamado na sua versão original de Lazy Town, passou no ar entre 2004 e 2014 em 180 países e foi dobrado em mais de 30 línguas diferentes. Por cá, foi transmitida pela RTP, RTP2 e Canal Panda. Na série, Stefánsson interpretava Robbie Reles, que em cada episódio tentava levar a melhor sobre o herói Sportacus.

Numa última aparição nas redes sociais, o actor deixou uma mensagem especial: "No final de cada tempestade, há um arco-íris de esperança".