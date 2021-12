Morreu o socialista e antigo jornalista Horácio César

Irmão do presidente do PS, formou-se em História e em Direito pela Universidade de Lisboa e foi assessor político do governo socialista. Tinha 71 anos.

O antigo jornalista e socialista Horácio Vale César morreu esta terça-feira aos 71 anos, confirmou ao Correio da Manhã fonte familiar.







Horácio César

O irmão do presidente do PS, Carlos César, nasceu nos Açores e foi assessor político do governo socialista. Iniciou a carreira na Rádio Comercial e passou pelo Correio da Manhã. Integrou o gabinete Executivo de António Guterres em 1995 como adjunto do ministro dos Negócios Estrangeiros.Horácio César formou-se em História e em Direito pela Universidade de Lisboa.

Antes do 25 de Abril, teve, nos Açores, atividade política contra a ditadura e foi uma das influências do irmão, Carlos César, atual presidente do PS, como o próprio antigo chefe do governo regional açoriano admitiu numa entrevista ao jornal on-line Observador.

Um dos seus últimos postos foi como adjunto de João Soares, em 2016, ministro da Cultura. Antes, tinha sido porta-voz e adjunto de Jaime Gama como ministro dos Negócios Estrangeiros, tendo depois trabalhado, como assessor, no parlamento, na comissão de Negócios Estrangeiros.

Num dos seus últimos 'posts' no Facebook, escreveu, citando Alberto Souto de Miranda, sobre o "Reino do ‘patíbulo opinativo rápido’": "Estamos cheios de candidatos a Sansão, o carrasco consciencioso do Terror. Têm a chave da felicidade dos povos na ponta da guilhotina verbal."



Com Lusa