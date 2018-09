Morreu o ex-ciclista Alves Barbosa, vencedor da Volta a Portugal

Foi o primeiro português a ficar colocado nos dez primeiros da Volta à França.

O antigo ciclista Alves Barbosa, o primeiro corredor a vencer por três vezes a Volta a Portugal em bicicleta, morreu este sábado na Figueira da Foz aos 86 anos.



O antigo ciclista, que ao longo da carreira apenas representou o Sangalhos, venceu as edições de 1951, 1956 e 1958 da Volta a Portugal e terminou no 10.º lugar a Volta a França de 1956.



Alves Barbosa morreu no Hospital distrital da Figueira da Foz, onde estava internado, devido a problemas respiratórios e cardíacos "que se complicaram", disse à Lusa o antigo presidente da autarquia de Montemor-o-Velho Luís Leal, sobrinho de Alves Barbosa.



O funeral de Alves Barbosa está marcado para as 17h00 de domingo em Montemor-o-Novo.