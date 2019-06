Juntamente com os animais, os temas de futebol são os mais recorrentes nas suas ilustrações, milhares das quais sem palavras.



Mordillo, que estava ainda ativo e envolvido numa série de projetos, deu sinais de indisposição após jantar com a família na noite passada e acabou por morrer.



Trabalhou na Argentina, no Peru, mas foi durante a estadia de 17 anos em Paris que atingiu fama internacional, estreando-se na revista Paris Match em 1966. Como não dominava o francês, não usava palavras nas tiras que desenhava, o que se tornou a sua marca.



AO longo da carreira, venceu vários prémios, como a Palma de Ouro de San Remo, o prémio de cartoonista do ano de 1977 no salão internacional de Montreal e o prémio Phoenix de 1973.

O cartoonista argentino Guillermo Mordillo Menéndez, conhecido pelo seu humor sem palavras, morreu hoje aos 86 anos, disse à agência Efe fonte da família.Filho de pais espanhóis, nasceu a 04 de agosto de 1932 na Argentina, tinha Walt Disney e Buster Keaton como principais inspirações e o desenho e o futebol eram as suas paixões.