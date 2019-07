"Esta é a Amélia Mil-Olhos. Tem 9 anos, uma impressionante cabeleira vermelha aos caracóis, gosta de música clássica e de Madonna, detesta sopa e fora isso está convencida de que é uma rapariga perfeitamente normal." Mas será? O pontapé de saída está dado para uma aventura juvenil com uma rapariga como figura central e heroína de serviço pronta para todas as situações. É que a pequena Amélia descobre que tem um super poder. E melhor do que isso descobre uma escola inteira de raparigas poderosas.





A autora Diana Garrido

Diana Garrido, que na apresentação do livro se descreve como alguém que "gosta muito de ver televisão", de ir à praia e adora rock, é a autora do livro. A editora e antiga jornalista já tinha escrito outro livro - Amãezónia,Ter filhos é uma vida selvagem - sobre os desabafos de mães e seus desafios - passou três meses a criar o mundo de Amélia. Para dar vida às suas ideias, juntou-se à ilustradora Rita Pereira. A designer que gosta de "trocar livros com os amigos, patinar, ir a concertos de bandas misteriosas" deu cor e animação a Amélia e seus amigos. As autoras de As Aventuras da Incrível e Estupenda Amélia Mil-Olhos, da Matéria-Prima edições, até testaram o seu livro antes de o publicar. E com o público mais difícil de todos: crianças. Falámos com Diana Garrido sobre isso de escrever para crianças e do girl power nas aventuras juvenis.





Como surgiu a ideia deste livro?

Sempre quis ter super poderes. Ainda hoje, quando estou mais chateada com a vida, fantasio sobre o que faria se tivesse este ou aquele poder. Depois, quis criar uma personagem que fosse parte essa fantasia, parte da minha filha mais velha que também defende com muita convicçao aquilo em que acredita. O resto é o resultado de uma croma que está sempre a ler – eu.

Como descreveria a Amélia?

É uma miúda despachada, forte, corajosa e muito comilona. E acha que pode salvar o mundo. Às vezes pode ser um bocado intensa na defesa daquilo que ela acha que está certo.





No ranking de heróis juvenis, onde é que ela se encontra?

No topo, claro. Amélia é a maior.





Apenas no sentido em que é uma escola onde se aprendem coisas diferentes das escolas comuns. No entanto, e uma vez que os poderes das raparigas não têm nada que ver com feitiços e magia, não são a mesma coisa. Aqui treinam-se os poderes como habilidades físicas e aprendem-se coisas como As Mulheres Poderosas ao Longo da História.

Testou o livro com crianças?

A minha editora testou e as reações foram muito boas. Não alterei nada, mas comecei a escrever o segundo.



Que lições quer que aprendam?

Sem querer entrar em moralismos – não gosto e acho que as crianças também não – gostava apenas que soubessem que somos todas poderosas, se assim o quisermos. E capazes de coisas extraordinárias, cada uma à sua maneira.

Os miúdos ainda ouvem Madonna, como a Amélia?

Espero que sim! E também Nirvana e Mozart.

Entre capítulos, há perguntas e explicações do significado de palavras. Porquê?

Eu aprendi muitas palavras e muitas coisas só a ler livros. E acredito que hoje isso ainda aconteça, mesmo com todo o mundo digital que existe. A ideia partiu da editora e eu fui acrescentando canções e referências além de palavras, coisas que achei interessantes que os leitores soubessem.



Qual é a heroína portuguesa de referência?

A minha filha e todas as raparigas valentes desse mundo.





A ilustradora Rita M. Pereira

Porque precisamos de raparigas poderosas?

Todas as raparigas são poderosas, só precisam de o descobrir. Precisamos delas para que a igualdade entre sexos, em materia de direitos e oportunidades, seja a regra de uma vez por todas. Apenas isso.

Qual é o papel dos rapazes neste livro?

Existe apenas um rapaz e um homem – o pai de Amélia e o melhor amigo. Os seus papéis são de apoio, amizade, compreensão, respeito, amor, aceitação e algum pragmatismo que faz muita falta a uma miúda que descobriu que tem poderes. Às vezes são uma espécie de sidekick delas, outras vezes uns heróis. Apesar de não terem poderes, são muito importantes.

O livro de Amélia Mil-Olhos





Qual será a próxima aventura?

A próxima aventura terá uma terrível vingança da arqui inimiga de Amélia, muitas confusões e uma nova personagem. Só surpresas.