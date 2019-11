Morreu o cantor Eduardo Nascimento, antigo vencedor do Festival da Canção

O cantor Eduardo Nascimento morreu esta sexta-feira, vítima de doença prolongada, aos 76 anos, avança a SIC Notícias.





Vencedor do Festival da Canção em 1967, com o tema "O Vento Mudou", foi o primeiro concorrente negro a participar na Eurovisão, onde ficou no 12.º lugar do concurso realizado em Viena, Áustria.



Nascido em Angola, em 1943, foi, a par de Eusébio, dos primeiros afrodescendentes a representar o nome de Portugal no estrangeiro. Nos anos 70 abandonou o mundo da música para iniciar uma carreira na aviação, exercendo funções na TAP e em outras companhias aéreas africanas.



Este ano tinha regressado aos palcos no Festival da Canção, realizado em fevereiro, para voltar a interpretar O Vento Mudou, ao lado da banda Cais Sodré Funk Connection.



notícia em atualização