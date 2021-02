Morreu o atro Christopher Plummer, aos 91 anos

Plummer tem dezenas de filmes no seu currículo, dos quais se destacam Música no Coração ou Todo o Dinheiro do Mundo.

O ator norte-americano Christopher Plummer morreu aos 91 anos na sua casa, no Connecticut, Estados Unidos, ao lado da mulher Elaine Taylor, com quem foi casado ao longo de 53 anos.







Getty Images

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana x Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Tópicos Estados Unidos Christopher Plummer Connecticut interesse humano pessoas Artigo Anterior Próximo Artigo

"O Cris era um homem extraordinário que amava e respeitava sua profissão. Ele viverá eternamente entre nós", lamentou Lou Pitt, empresário e amigo do ator.Nascido em Toronto, no Canadá, Plummer é conhecido por filmes como Música no Coração, Uma Mente Brilhante ou Todo o Dinheiro do Mundo.