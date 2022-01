Morreu a principal vocalista das The Ronettes, Ronnie Spector, aos 78 anos

A cantora de sucessos como "Be My Baby" e "Baby I Love You" faleceu "após uma breve batalha contra o cancro".

A vocalista principal da banda The Ronettes, Ronnie Spector, faleceu aos 78 anos "após uma breve batalha contra o cancro", avançaram familiares em comunicado esta quarta-feira.







Ronnie Spector Reuters

Ronnie

Introduzida no Rock & Roll Hall of Fame em 2007 como membro da banda responsável por músicas como "Be My Baby" ou "Baby, I Love You", a cantora morreu "rodeada de ente queridos e nos braços do seu marido, Jonathan Greenfield", informa a família."A Ronnie viveu com um brilho nos olhos, uma atitude corajosa, um sentido de humor perverso e um sorriso no rosto. Estava cheia de amor e gratidão", refere a declaração.NascidaBennett no bairro de Spanish Harlem, em Nova Iorque, formou a banda em 1957, com a irmã Estelle Bennett e a prima Nedra Talley, que passou oficialmente a "The Ronnetes" em 1961, tornando-se numa das vozes femininas mais marcantes dos anos 60.

Em 1963, a banda iniciou uma colaboração com o produtor Phil Spector, com quem Ronnie casou cinco anos mais tarde. O casal separou-se em 1972, com a cantora a avançar com queixas de uma relação abusiva.