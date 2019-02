Segundo o autarca, dado o isolamento de muitos idosos nos territórios do interior, este tipo de equipamento poderá fazer a diferença em caso de urgência médica ou social.



"A teleassistência, de uma forma única, vai permitir que, à distância de um clique, o idoso fique mais próximo da assistência médica ou do apoio social e psicológico, sendo que se trata de um serviço destinado aos mais carenciados", vincou o autarca transmontano.



Nesta primeira fase, o município vai assumir a totalidade dos custos da teleassistência, sendo que depois haverá a possibilidade de implementação deste mesmo equipamento nos domicílios das pessoas que não sejam carenciadas.



"Nestes casos, parte dos custos serão suportados pelos próprios utentes. O investimento não é de grande monta. O mais importante é que as pessoas mais idosas se sintam confortáveis e seguras nos seus domicílios já que podem dispor de acompanhamento social, psicológico e médico em situações de isolamento devido às distâncias e solidão", explicou Nuno Gonçalves.



As pessoas que estejam numa situação de solidão, quer tenham possibilidades económicas ou não, podem dirigir-se aos serviços municipais para perceber como funciona este serviço de teleassistência.



O autarca referiu ainda que "pessoas que tenham desarmonia familiar também podem ser contempladas com este tipo de equipamento", sendo certo que a sua aquisição obedece a requisitos já estabelecidos num regulamento.



O projeto começou com a instalação de nove pulseiras a outros tantos idosos (oito mulheres e um homem). As restantes pulseiras vão agora ser entregues, após a análise de cada um dos casos.



"Estas pulseiras permitem-nos identificar o local exato onde a pessoa está e saber as condições que enfrenta", concretizou.



Este serviço resulta de um protocolo entre o município de Torre de Moncorvo e a Cruz Vermelha Portuguesa.

