É retratada pela imprensa britânica como a universitária mais posh ("chique") do Reino Unido. A filha de um bilionário indiano, cuja identidade ainda é desconhecida, começou a estudar este semestre em St. Andrews, na Escócia, e o pai comprou-lhe uma mansão luxuosa e agora quer... 12 empregados, desde domésticas até um chef privado, passando por um mordomo.De acordo com o jornal The Sun, todos os empregados terão de ajudar os quatro anos de vida de universitária da filha do magnata. Durante esse período, de acordo com o anuncio publicado na agência Silver Swan, as domésticas estão responsáveis por "acordá-la, estar a par dos horários e rotinas, ajudar a preparar o cabelo, gerir o guarda-roupa e shopping pessoal".Já o mordomo terá que gerir a equipa, enquanto três assistentes têm a responsabilidade de servir refeições, fazer a mesa, manter a casa arrumada e abrir a porta à universitária "sempre que possível".