Blanca, de 16 anos, foi proibida pelo condomínio de utilizar o elevador e a piscina sem estar acompanhada por um adulto. Associação denunciou o caso.

Uma jovem de 16 anos foi proibida pelo condomínio de utilizar o elevador e a piscina sem estar acompanhada por um adulto. De acordo com o La Vanguardia, a associação Down España denunciou a situação, que ocorreu em Madrid.



"É inadmissível e discriminatório", disse a organização após o presidente do condomínio ter comunicado em Agosto aos pais da jovem que esta não poderia utilizar a piscina a não ser que estivesse acompanhada por outra pessoa. Foi colocado, inclusive, um cartaz à entrada da piscina que advertia que, caso uma pessoa com incapacidade não estivesse acompanhada por um adulto poderia ser obrigada a abandonar o local.



"A Blanca é muito autónoma, sabe nadar perfeitamente e desce sozinha para a piscina quando quer", disseram, citados pelo jornal espanhol, os pais da jovem. Após terem exigido explicações ao presidente do condomínio, este justificou a sua decisão com uma norma municipal que não existe.