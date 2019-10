No início, tinham apenas 50 m2 de escritório, um telefone e um fax. Quem recorda o cenário é Tó Romano, que há 30 anos abriu a Central Models no Bairro Alto, em Lisboa, ao lado da mulher, Mi Romano. Em setembro de 1989, os fundadores António e Emília - que preferem ser tratados pelas alcunhas de uma sílaba apenas - eram, também, os únicos funcionários: acabavam de deixar as passerelles para criarem a agência de modelos, um negócio que estava na altura a dar os primeiros passos em Portugal. A dupla aventurava-se profissional e pessoalmente, recorda Mi entre risos: "Estava gravidíssima. Quando abrimos a agência tinha um bebé de 2 meses."As memórias recuperam-se no atual escritório da agência, na Avenida da Liberdade. Cruzamo-nos com um casal que entra para uma das salas acompanhado pelos filhos que desviam o olhar, tímidos. Os pais sorriem, orgulhosos. É uma atitude bem diferente daquela que se verificava antes de abrirem a Central. "Ainda não era bem visto ser modelo. Metia-se tudo no mesmo saco: bailarinos, modelos", explica Mi. Já Tó lembra que quando era preciso um modelo para um trabalho ia-se procurar ao Parque Mayer, entre os dançarinos que lá trabalhavam. Na época, um modelo masculino facilmente era conotado com o universo homossexual.Expandir horizontes e mudar ideias erradas foram objetivos da agência, dizem. Depois de cinco anos a trabalharem como modelos e a viajarem pelo mundo, de Espanha ao Japão, Brasil, Áustria, Alemanha ou Itália, umas vezes juntos, outras separados, a dupla decidiu regressar e trazer tudo aquilo que tinha aprendido lá fora. Se, em Portugal, ser modelo era malvisto, as regras então eram praticamente inexistentes, explica Mi: "Éramos nós (os modelos) que levávamos a maquilhagem, os acessórios, que fazíamos os penteados. Era uma loucura." Mas há mais: eram os próprios que negociavam os cachês com os clientes, que às vezes até mudavam de ideias: "O cliente podia cancelar um trabalho à última hora. Era uma selva", continua.As agências vieram estabelecer regras (como definir que todo o trabalho para lá das 8 horas é pago como extra) e tabelas de preços (deixando claro que fazer uma sessão para uma capa de revista não é o mesmo que fazer para um outdoor, por exemplo). E assim se criou uma figura intermediária para proteger os profissionais. "A ideia principal foi organizar o mercado de trabalho nacional e tentar profissionalizar os modelos portugueses", adianta Tó. Não hesitam em enumerar alguns dos primeiros agenciados: o esforço não é grande, eram amigos da época. Falam-nos de Elsa Gervásio e Miguel Blanc, Ana Borges e David Simões - nomes que, entretanto, cresceram para criar as suas próprias agências: os dois primeiros tomaram as rédeas da L’Agence e os seguintes da Elite Models e DXL, respetivamente.São 30 anos de vida, 30 anos de peripécias - e de aprendizagem. A dupla lembra uma história caricata com a ida de Luísa Beirão para o Japão com uma agência japonesa. Detalhe: a ida ficou marcada para depois dos meses quentes em Portugal. "A Luísa chegou lá muito bronzeada, como gosta de estar. Mas eles só querem peles brancas. Ela fazia castings e castings e nada. Ainda ficou lá uma semana a ver se (a cor) passava mas nada", lembra Mi. Tó Romano sublinha que foi um momento de aprendizagem. Afinal, foi o episódio que os levou a criar uma regra: as modelos não se devem bronzear demasiado no verão, principalmente no rosto.Mi põe os óculos graduados para rever as fotos antigas - culpa os velhos tempos do analógico. Se hoje as fotografias são escolhidas no set da sessão fotográfica, num ecrã de computador, há 30 anos tudo era mais complicado. Fotografava-se com rolo, rolo esse que depois ia para Londres ou para os poucos laboratórios que existiam em Portugal e só no dia seguinte é que se sabiam os resultados. "Tínhamos de escolher as fotos através da folha de contacto, com a ajuda da lupa", conta.Também as máquinas instantâneas eram um instrumento de trabalho, lembra Tó - as polaroides eram usadas para testar as condições de luz nas sessões e, ainda, para fazer as primeiras fotos aos novos modelos. O advento da tecnologia trouxe as máquinas digitais, o computador e o telemóvel, que agora também é câmara. Tudo é digital e isso muda a logística - já não é preciso andar com os pesados books (o currículo fotográfico dos modelos) de um lado para o outro. Tó e Mi lembram que tinham um serviço de paquete, de mota, cuja função era fazer as entregas dos books aos clientes, que passava o dia numa roda viva.Entretanto, naqueles tempos, um modelo só tinha de ter uma preocupação - andar sempre com trocos. É que pelo menos duas vezes por dia era obrigado a ligar para a agência: uma vez de manhã e outra ao fim do dia, para saber se tinha surgido alguma marcação. "Recordo-me de uma vez que tive de pegar no carro e ir a casa do modelo às 11h da noite porque não atendia o telefone de casa - e tinha de o informar que tinha um trabalho no dia seguinte."À medida que os anos foram passando, surgiram mais trabalhos e novos clientes. A questão do timing foi essencial para a Central Models, sublinham. Afinal, começava a era de ouro das revistas femininas - a Elle e Marie Claire chegaram às bancas em 1988, a Máxima e a Cosmopolitan nos anos que se seguiram - e apresentavam-se dois novos canais de televisão privados, a SIC e a TVI (em 1992 e 1993, respetivamente). Criava-se o cenário ideal, portanto: "Acertámos na mouche porque foi o início de tudo: do aparecimento dos canais, das publicações, da ModaLisboa (primeira edição em 1991)", conta Tó Romano. É nesse ano que atingem o primeiro momento alto, ao ver uma modelo agenciada a desfilar para um grande criador internacional: foi Júlia Schonberg a vestir Christian Lacroix, percorrendo as prestigiadas passerelles de Paris. "Durante seis anos, 12 desfiles, é ela que abre e fecha o desfile com o vestido de noiva", conta Tó Romano sobre a modelo. "Depois ainda conquista o Jean-Paul Gaultier e fica próxima dele."De repente, todos os miúdos e miúdas queriam ser modelos - uma febre que se acentuou em 1997. Foi o ano em que Diana Pereira venceu o concurso Supermodel of the World, em Los Angeles, organizado pela Ford, uma das agências mais reconhecidas internacionalmente.Naqueles primeiros anos, os 90, as candidaturas chegavam por carta. Mi ainda se recorda de levar pesados caixotes para casa e de ficarem a estudar as candidaturas pela noite dentro. Atualmente, todos os meses chegam à Central cerca de 250 candidaturas de rapazes e raparigas. Um número que cresce no concurso anual de novos talentos, onde chegam a receber entre 1.500 e 3.000 jovens. Todos perseguem um sonho que, tantas vezes, começa ainda antes da maioridade. Nesses casos, de trabalhos com miúdos adolescentes, existe um método de trabalho específico, em que os pais estão sempre envolvidos e informados. "Gostamos de esclarecer que isto não é uma profissão. É uma atividade extracurricular, um hobby de luxo", adianta. Mi deixa o aviso: "Digo-lhes logo: ‘Se desces as notas na escola, largo-te, não quero ter essa responsabilidade.’"Fazem o acompanhamento, ajudam a gerir carreiras e, inclusive, encaminham os agenciados para percursos que nunca tinham sequer considerado. Recordam o caso de Paulo Pires, um dos primeiros agenciados. Foi em 1992, depois de ter feito uma campanha para a Christian Dior, em Londres, que manifestou alguma preocupação com o rumo do percurso profissional. "Porque não a representação?", foi a provocação lançada pela agência. Tó Romano recorda a reação imediata: "Nem pensar, tremo de cada vez que tenho uma câmara de filmar a apontar para mim." Naquela altura não podia imaginar que participaria em dezenas de séries, telenovelas e filmes. Algo semelhante aconteceu com outros nomes como Adelaide de Sousa ou Fernanda Serrano. Às vezes, logo no primeiro encontro, conseguem perceber as potencialidades.Em três décadas muito mudou no mundo da moda. Já não é preciso atingir determinada altura para ter sucesso mas, curiosamente, a mulher portuguesa está cada vez mais alta, lembram: se antes era difícil encontrar uma mulher com 1,70, hoje chegar ao 1,78 já é comum. Os centímetros foram perdendo relevância por culpa de uma mudança no próprio mercado. O trabalho de passerelle passou para segundo plano e a fotogenia ganhou destaque: uma expressão cativante é hoje mais importante que uma altura fantástica. Muda o conteúdo mas também a forma: a moda passou a ser projetada por muitos outros canais que vão além das televisões e das revistas. "Os suportes estão em transformação e, hoje, as redes sociais das personalidades conseguem ter um alcance muito maior", diz Tó Romano.Com o passar do tempo surgem novos desafios mas lembram que já alcançaram uma das metas traçadas em 1989 quando abriram a Central Models: "Tínhamos um sonho muito gran- de de lançar uma top model internacional", adianta Tó Romano, um desafio que se atingiu com Sara Sampaio.Tó recorda a primeira vez que teve contacto com a modelo: foi num casting da agência, no Porto. A beleza e fotogenia da portuense não passaram despercebidas - conta que, nesse momento, soube que estava perante uma modelo de topo. Mi recorda o telefonema do marido naquele dia: "Ligou-me a dizer: ‘Encontrei a vencedora - mas do próximo ano.’ A Sara tinha só 14 anos." E assim foi: venceu o concurso cabelos Pantene em 2007, tornou-se agenciada, e desde o início que mostrou metas. Partilhou com Tó e Mi que queria ser uma modelo internacional e também um anjo da Victoria’s Secret - objetivo que alcançou em 2015.Entretanto, fez inúmeras capas das maiores publicações e desfilou para grandes marcas internacionais como a Marc Jacobs ou a Dolce & Gabbana. "Neste momento diz que quer ser atriz e ter sucesso em Los Angeles e nós não temos a menor dúvida de que vai conseguir." A dupla descreve uma mulher trabalhadora e determinada: "A forma de estar, o discurso, tudo conta. É que mulheres bonitas há muitas, mas se ficam lá no topo... então é porque são especiais." O fator único também se aplica aos modelos masculinos: apontam Francisco Henriques, cara da Paco Rabanne, como uma das grandes promessas para o futuro.Tó e Mi falam sobre as conquistas e os desafios dos modelos com propriedade. Apesar de terem estudado, respetivamente, Arquitetura e Psicologia o seu primeiro percurso profissional foi a desfilar internacionalmente. Uma ocupação que deixaram quando abriram a Central. Foi uma decisão difícil - principalmente porque lhes permitia uma vida preenchida, sempre a viajar. Hoje, entre as áreas de comercial, contabilidade e bookers (agentes dos modelos), trabalham cerca de 10 pessoas. Algumas, como os bookers Mário Oliveira e Swailla, contam mais de 20 anos de agência: "Começámos só os dois, mas a Central não é só o Tó e a Mi. A Central não é nada sem esta equipa."

