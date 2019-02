Quase seis anos depois de ser libertada da prisão de Algeciras, em Espanha, a atriz Sara Norte faz o balanço a. Não foi fácil entrar no mercado de trabalho. Fez vários temporários, de gerente de restaurante a empregada de mesa, com uma incursão de marinheira pelo meio. Depois de dar uma entrevista ao Alta Definição, na SIC, em junho passado, saiu-lhe a sorte grande a nível profissional: representar uma marca japonesa de acessórios. E vai casar-se. Tem 33 anos.

Anunciou recentemente que se vai casar com Vasco Cruz, produtor audiovisual. Para quando a cerimónia?

Se tudo correr bem, vou casar-me em setembro. Fazemos três anos de namoro em maio. Acho que ainda não tinha encontrado o amor até conhecê-lo. O casamento será simples, uma festa intimista para a família e alguns amigos que me acompanham toda a vida. Até porque não se justifica gastar imenso dinheiro na cerimónia. Faz mais sentido viajar ou dar entrada para uma casa.

Sorte no amor e no trabalho também, ao que consta no seu Instagram. A promoção das lojas de acessórios para a casa, Asari, corre bem?

Sou embaixadora da marca, que é de origem japonesa. Dentro de dias, serei promovida a diretora da Asari em Portugal. Ao nível da gestão, tudo passará por mim: verificação de lucros, o que funciona numa loja e não funciona noutra. Portanto, é um bocadinho de tudo.

O presidente deste fundo de investimento [da Asari] é português e na altura estava a escolher pessoas para serem embaixadoras da marca. O filho dele viu o Alta Definição e sugeriu o meu nome

Quais são os best-sellers?

As luzes de presença fazem sucesso, assim como as almofadas de design, as mochilas e os ambientadores. São baratos. Vendemos tudo para o bem-estar, desde beleza, decoração, tecnologia, já temos uma linha de animais. From Tokyo with Love. Em Lisboa estamos no Aqua Roma, Restauradores e Picoas. Procuramos franchisados por todo o País.

Como arranjou este trabalho?

Foi por causa do Alta Definição, que passou a 2 de junho do ano passado. O presidente deste fundo de investimento é português e na altura estava a escolher pessoas para serem embaixadoras da marca. O filho dele viu o Alta Definição e sugeriu o meu nome. Dois meses depois, marcaram uma reunião comigo.





Isto é um projeto a longo prazo. Continuo a ser atriz, mas só quando me chamam para as coisas

E como chegaram até si?

Através da HIT Management. Porque no Instagram diz que sou agenciada pela HIT. O presidente veio de Hong Kong para conhecer-me e ver como estavam as coisas. A loja de Leiria foi a primeira. Agora temos cinco nossas e duas franchisadas. Estive recentemente em Londres a abrir uma loja e recebi formação em Paris. Vou viajando conforme necessitem de mim para ver lojas.

Acha que vai estabilizar a nível profissional?

Sim, isto é um projeto a longo prazo. Continuo a ser atriz, mas só quando me chamam para as coisas.

Em 2015, foi gerente do restaurante de sushi Ki Tai, em Setúbal. Tem predileção por coisas orientais?

Calhou. Não estava à espera desta oportunidade da Asari.

O que falhou no restaurante?

O restaurante não falhou. Fechou porque na altura eu deixei de me dar com o dono. E resolvemos, fechar mas o restaurante estava a resultar. Foram questões pessoais.

Mas só durou dois meses?

Sim.

O meu pai [o ator Vítor Norte] tinha um amigo com um iate que precisava de alguém para ajudá-lo. Fui marinheira num barco ali no Tejo, mas nesse verão fez mau tempo e não havia muito trabalho. Então fui trabalhar como empregada de mesa de um restaurante

Na altura disse nas redes sociais que o restaurante era insustentável para si a longo prazo. Ia todos os dias de Lisboa para Setúbal?

Duas vezes por dia. Ia às seis da manhã fazer as compras ao mercado, muitas vezes ficava lá para a hora de almoço e voltava para Lisboa porque tinha uma cadela e tinha de passeá-la. Depois voltava para o jantar [196 km por dia].

O que fez depois?

Fiquei sem trabalho, fartei-me de estar em casa sem fazer nada. Entretanto, o meu pai tinha um amigo com um iate que precisava de alguém para ajudá-lo. Fui marinheira num barco ali no Tejo, mas nesse verão fez mau tempo e não havia muito trabalho. Então fui trabalhar como empregada de mesa de um restaurante até surgir a oportunidade da Asari.

Ao nível da representação, têm surgido trabalhos?

Ando com muito trabalho, graças a Deus. Fiz uma série de época de Joaquim Leitão, em que a minha personagem trabalha num cabaret dos anos 20. Agora estou a fazer outra série, também para a RTP, baseada nas mães de Bragança. Posso dizer que sou uma das meninas. A série ainda não tem nome definitivo. Os realizadores são André Santos e Marco Leão, da produtora Vende-se Filmes – a mesma que fez o Circo Paraíso. Estamos a filmar perto de Lisboa.

[Na prisão] criei um grupo de teatro, outro de leitura, depois tirei um curso de cabeleireira e tornei-me atleta de salto e corrida. Saltei 5m49 em comprimento e corri três a quatro horas por dia

Há uma Sara Norte antes e depois de Algeciras, onde esteve presa durante 16 meses por tráfico?

Sem dúvida. Antes era muito nariz no ar, não tinha alegria de viver – e ganhei-a. Parece irónico, mas ganhei-a. Acho que era mesmo inconsciente, pensava que não tinha nada a perder. E as pessoas têm sempre alguma coisa a perder.



O que aprendeu na prisão?

Fiz de tudo um pouco. Criei um grupo de teatro, outro de leitura, depois tirei um curso de cabeleireira e tornei-me atleta de salto e corrida. Saltei 5m49 em comprimento e corri três a quatro horas por dia. Dediquei-me ao desporto porque era terapêutico. Cansava-me e quando chegava à cela dormia. A dormir o tempo passava rapidamente.Tínhamos um campo grande para as mulheres que queriam fazer atletismo.

Continua a fazer ações de prevenção em escolas?

Continuo. A minha abordagem é muito normal, não vou lá dar lições de moral. Eles é que fazem perguntas. Estive agora numa escola em Salvaterra de Magos há um mês e vou fazendo conforme a minha agenda e se precisarem de mim.