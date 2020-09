"Estou de rastos. Estou triste, muito triste. É meu filho, está doente e tem de ser ajudado, muito ajudado. É isso que vou fazer. É isso que compete a qualquer pai que se preze", desabafou José Sousa Cintra, que se encontra em Lisboa, ao

Correio da Manhã

(CM). O único filho do ex-presidente do Sporting, Miguel, de 51 anos, foi preso preventivamente, na quinta-feira, por tentar atear fogo à casa de um vizinho. Nos últimos dias, já tinha sido detido outras duas vezes por ter disparado, com armas de caça, contra uma máquina que estava a fazer barulho, junto à sua casa, em Vila do Bispo, no Algarve. A família já requereu ao tribunal o seu internamento compulsivo.

O episódio aconteceu na madrugada de quinta-feira, por volta da meia-noite e meia, quando Miguel foi visto pelos vizinhos a "fumar e a lançar depósitos de gasolina" à casa do vizinho e à zona de pinhal envolvente. O vizinho conseguiu apagar o primeiro foco, evitando que as chamas alastrassem. Miguel Sousa Cintra fugiu para a sua casa, onde acendeu uma fogueira, acabando por ser detido pela GNR. Segundo o CM, os agentes encontram-no com uma faca de cozinha na mão e acusou uma taxa superior a 2,0g/l de álcool no sangue. O advogado Carlos Bicheiro diz que agora ele "será submetido a uma perícia médica para avaliar o seu internamento, porque é uma pessoa doente que se transfigura quando consome bebidas alcoólicas".

Desabituado de regras e disciplina

Miguel é filho do primeiro casamento de Sousa Cintra, de 75 anos - presidente do clube de Alvalade entre 1989 e 1995. Ao nascer, esteve entre a vida e a morte - o cordão umbilical enrolou-se à volta do pescoço e, como no Algarve os hospitais não tinham condições, o parto foi transferido para Lisboa. "Sou o único da minha família com registo 'alfacinha', mas considero-me algarvio", disse à revista

Domingo

, do

CM

, em 2004. Depois da separação dos pais, foi criado com uns primos na Cova da Piedade, até aos 12 anos. José Sousa Cintra voltou a casar-se e Miguel foi para Lisboa viver com o pai. Na capital frequentou o Colégio Manuel Bernardes. Aí, as coisas continuam a correr mal porque o adolescente não estava habituado a viver com regras e disciplina.

O pai sempre lhe deu tudo o que o dinheiro permitia e aos 9 anos, Miguel já lhe pedia uma mota, que veio a ter mais tarde, uma Casal Boss. Chegou a ter uma coleção, que incluía uma potente Harley Davidson. Aos 16 anos, o pai ofereceu-lhe um Porsche. "Foi comprado porque eu chegava constantemente atrasado às aulas e estava prestes a chumbar por faltas", explicou o próprio na mesma entrevista ao CM. Gostava de acelerar e mesmo sem idade para ter a carta de condução, andava com o carro. Quando era mandado parar pela polícia, escapava porque mostrava uma carta inglesa que servia apenas para bicicletas.

Gostava do Sporting, mas não era ferrenho como o pai

Miguel estudou nos Estados Unidos, onde fez alguns cursos de gestão, mas dizia que nunca deu importância "aos canudos" e que tal como o pai, acreditava que "a maior escola é a vida". Regressou a Portugal e começou a trabalhar nas empresas do pai. "Tinha 19 anos e fiz um pouco de tudo na Vidago até chegar à administração. Comecei nos armazéns, depois passei para inspetor de rua e só mais tarde fiz formação. Nunca tive nada de mão beijada", explicou. Gostava do Sporting, mas não era ferrenho como o pai e "olhava para o estádio de Alvalade mais como um recinto para concertos do que um recinto de futebol", como revelou ao CM, José Manuel Roseiro, ex-vice-presidente dos leões.

José Sousa Cintra fez fortuna como intermediário na compra e venda de terrenos. Começou por fazê-lo entre pequenos proprietários na Costa Vicentina e grandes investidores. Depois do 25 de Abril de 1974, continuou a investir em terrenos, aproveitando a partida de grandes proprietários para o Brasil, que procuravam desfazer-se de tudo, por qualquer preço. Também depois da Revolução, Sousa Cintra conseguiu adquirir à família do 4.º Conde de Caria as águas Vidago, Melgaço & Pedras Salgadas. Em 1998, no Brasil, fundou a Drink In, que se iniciou na produção de cerveja com uma fábrica em São Paulo, a que se seguiu outra, no Rio de Janeiro. Em dois anos tornou-se no quarto maior produtor de cerveja do Brasil, sucesso que fez apostar no mercado português, com a marca Cintra. Investiu 75 milhões de euros na criação de uma fábrica em Santarém, em 2002, mas, sem alcançar vendas capazes de escoar a produção, acabaria por vender o negócio à Iberpartners, em 2006.