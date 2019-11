Melting Gastronomy Summit: o congresso internacional de gastronomia que é muito mais do que comida

Chefes, enólogos, críticos, produtores, artistas e pensadores vão estar reunidos na Alfândega do Porto para um encontro que gira à volta da componente social, ambiental, nutricional e cultural da comida. Para António de Souza-Cardoso, presidente da Associação Portuguesa para a Promoção da Gastronomia e Vinho, Produtos Regionais e Biodiversidade (AGAVI), esta "grande convocatória internacional" era um sonho antigo e nem foi difícil estruturar os painéis que vão ser apresentados ao longo do evento: "tivemos uma recepção muito boa da comunidade internacional. Portugal desperta a curiosidade do mundo".

Entre os participantes destaca-se a presença do chef taiwanês André Chiang, proprietário do Raw Taipei, considerado o melhor restaurante de Taiwan, e do ANDRÉ, em Singapura, galardoado com duas estrelas Michelin. Chiang é conhecido pela Octofilosofia, uma abordagem pessoal à cozinha alicerçada em oito elementos - único, textura, memória, puro (sem tempero), terroir, sal, sul e artesão - que exponencia a experiência gastronómica ao interligar a comida com o nosso banco de memórias.

Igualmente importante será a presença de Alex Atala, um dos maiores embaixadores e interpretes da gastronomia brasileira e que conquistou três estrelas Michelin nos restaurantes D.O.M. e Dalva e Dito. Entre as suas principais iniciativas destaca-se a fundação do Instituto ÁTA, onde Alex aprofunda a ligação do Homem com o Produto e com a Natureza, levando a cabo projectos com comunidades rurais e indígenas, como é o caso da Pimenta Baniwa Jiquitaia. Produzida pelas mulheres do povo Baniwa, esta pimenta com sal valoriza não só a gastronomia, como alerta a comunidade internacional para a defesa da cultura feminina do roçado, um sistema agrícola indígena da região do Rio Negro que é património cultural do Brasil.

No total são mais de 30 oradores que compõe os quatro painéis de talks dos dois primeiros dias, inspirados no sensacionismo pessoano, e os eventos paralelos que vão acontecer ao longo de todo o Congresso no Melting Market, um mercado que "não é só de produtos, mas também de experiências". Aqui os participantes poderão fazer uma food massage, assistir a apresentações de livros, masterclasses e sessões de filmes documentais com curadoria do festival de cinema de comida canadiano Devour!, ou acompanhar a instalação artística de Ricardo Nicolau de Almeida, que irá transformar lixo recolhido nas praias numa mercearia fina.

Nas palavras de António de Souza-Cardoso, o Congresso será "bastante interactivo": "é natural que o público seja convocado a descascar ervilhas, a provar vinho, a participar num conjunto de experiências que vamos ter sem perturbar a reflexão". O Melting Gastronomy Summit termina com a assinatura do primeiro manifesto da dieta atlântica, que a AGAVI quer ver reconhecida como património imaterial da UNESCO, e com a apresentação da respectiva Confraria. "O Melting é o início de uma viagem" e depois desta primeira edição já se sabe que voltará a Portugal em 2021.





INFORMAÇÕES



Melting Gastronomy Summit

14, 15 e 16 de Novembro - Alfândega do Porto

Passe geral: €300 | Um dia: €200 | Um painel: €100 (preço de estudante: €50)