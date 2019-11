ePaper ou encontre-o nas bancas a 13 de novembro de 2019.

O Largo das Olarias, na Mouraria, um dos bairros mais tradicionais de Lisboa, está em obras. O largo deixou de ser parque de estacionamento, mas estar neste estaleiro de obras torna claro que a cidade mais pobre e antiga está com dores de crescimento. À direita, há um empreendimento com caras gravadas na parede por Vhils; à esquerda, resistem as casas pequenas de cores sortidas e o Castelo; de um lado, o Marco do Correio e a Leitaria das Andorinhas, duas tascas tradicionais; do outro, o Café Belga com batatas fritas dignas desse nome, terrinas de carne e cerveja. No meio disto, Leopoldo Calhau abriu uma taberna alentejana."Começaram a chamar-me alentejano, não fui eu que inventei essa alcunha", conta, à porta da taberna, num intervalo no trabalho burocrático ao computador. O gentílico ficou-lhe colado nos tempos do Sociedade, o restaurante que abriu em 2014 na Parede, por causa do que cozinhava - próximo do que se come aqui na taberna. Os pais são do distrito de Beja e, por isso, serve na taberna pratos quase nada desviados do método tradicional como o bacalhau à Gomes de Sá, as migas, as coentradas (de pescada, por exemplo) e outros que, ainda que sejam invenções (e de onde vêm as ideias?) parecem ter, quando se provam, qualquer relação natural com o receituário português. Será a técnica ou o ingrediente, a textura? "É a memória", resolve Leopoldo.A memória está num caldo de camarão servido com tremoço moído, união digna das cervejarias (tornou-se um prato estrela da casa e saiu recentemente do menu) ou nas "moelas e miolos", que atrai Leopoldo, antes de mais, pela fonética - porque não tornar isso uma razão para um prato tradicional? "Costumo dizer que aqui ninguém vai aprender técnicas de cozinha, mas sim os sabores da memória, da cozinha lenta. Aprender a provar uma coisa e saber reproduzir o seu sabor de memória", realça, referindo-se a quem trabalha na sua cozinha.