O mais difícil para Tiago Roque não foi ficar com quatro paróquias, mas sair de casa. "Quando contei ao meu pai que ia ser padre, ele não disse nada. Depois, no primeiro fim de semana em que fui a casa, ele levou-me de volta ao seminário e chorou. Foi a primeira vez que o vi a chorar", recorda à SÁBADO o sacerdote. Acabaram os dois num pranto. Mas a família adaptou-se.Durante os oito anos em que viveu no seminário, licenciou-se em Teologia, visitou doentes no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e na Casa de Saúde do Telhal e fez evangelização porta a porta. "A experiência com os doentes foi muito forte. Na altura, pensei que a vida de padre não era para mim. Receava não estar à altura. " Mas hoje Tiago Roque, que começou a trabalhar como vigário paroquial em setembro, está seguro da escolha. E até o sonho de ser pai acredita que o vai viver. Só que de outra forma. "Um padre é um pai que é chamado a cuidar dos seus filhos. Sonhava em ter quatro ou cinco e agora tenho tantas centenas."