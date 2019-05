Capa 786

A meio da licenciatura em Química decidiu que queria estudar cozinha, mas da escola de hotelaria de Lisboa disseram-lhe que era muito velha - tinha 24 anos. Paulina Mata é cientista, professora e coordenadora do único mestrado em Ciências Gastronómicas de língua portuguesa - e nunca parou de pensar sobre comida e de tentar saber mais. A coautora do programa A Cozinha é um Laboratório, que chegou a ter um espaço na RTP, é uma das figuras incontornáveis da gastronomia portuguesa. Num restaurante em Lisboa perguntámos-lhe se já era foodie antes de haver foodies. A resposta: "Fui toda a vida."Não conhecia muita gente... Só quando descobri um fórum de discussão americano, talvez há 20 anos, é que percebi que havia mais pessoas como eu, sempre com um livro de cozinha na mão e que só pensavam em comida. Comecei a comprar livros americanos, depois estive um ano em Inglaterra, num pós-doutoramento, e acabei por acompanhar muito do que se passa por lá. Por exemplo, agora há lá uma coisa com a qual ando entusiasmadíssima e que vai mudar tanto nos próximos dez anos - vai ser outro mundo, que é esta mudança de hábitos alimentares. E cá também se nota porque Lisboa já tem 30 restaurantes veganos.Sim, mas é algo que passa ao lado da maioria das pessoas. Em Inglaterra não, porque a competição entre cadeias de supermercados é tal que se um lança um produto, o outro vai logo atrás. A Marks & Spencer lançou 60 refeições veganas, a que chamam plant based [à base de plantas] porque não querem indicar que aquilo é para pessoas veganas.Enquanto cá se associa o vegano a uma dieta saudável, em Inglaterra não. É mais uma questão ética relacionada com o ambiente. E tentam reproduzir tudo. É a área mais criativa da culinária porque não podemos continuar a comer carne como comemos. O planeta não aguenta. Isto vai ter de mudar. Fazem-se coisas tão espantosas que até Bill Gates, que é vegano, já investiu nisto.