A bomba caiu a 9 de novembro de 2017: Louis CK, um dos mais respeitados comediantes, era acusado por cinco mulheres de comportamento sexual indecoroso. Duas das vítimas alegavam que em 2002, no quarto de hotel de Louis CK depois de uma atuação, este lhes perguntou se podia despir-se e masturbar-se à frente delas. Elas, também comediantes, riram-se, julgando que fosse uma piada. Não era, e aconteceu. No dia seguinte à notícia do The New York Times, Louis CK confirmou que todas as histórias eram verdadeiras.O estilo de humor observacional, com piadas autodepreciativas sobre sexo, o casamento e até as próprias filhas granjearam-lhe fãs um pouco por todo o mundo. Com a série Louie (2010-2015), que escreveu, realizou e produziu, ganhou projeção, digressões esgotadas e especiais na Netflix e HBO. Mas o sucesso, que chegou tarde a um dos nomes maiores da comédia norte-americana - que começou a carreira a escrever piadas para comediantes como David Letterman, Conan O'Brien e Chris Rock -, não durou muito.Louis CK tem estado afastado dos holofotes desde a polémica. Em agosto de 2018, para testar a água, teve uma atuação-surpresa num clube de comédia em Nova Iorque. A água estava morna: houve quem saísse e quem o aplaudisse de pé. Os cinco espetáculos marcados para o Maxime, em Lisboa (a 23 e dois por noite a 24 e 25), servem para Louis CK testar material novo enquanto prepara o seu regresso. No fundo, uma espécie de focus group em que os participantes pagam €45. Os telemóveis ficam à porta.