Masazo Nonaka entrou no título do livro de recordes do Guiness ao tornar-se o "homem mais velho do Mundo". Com 112 anos, o super-centenário de Ashoro, no Japão, herdou a honra do espanhol Francisco Nunez Olivera, que morreu no passado mês de Janeiro. A "passagem de testemunho" foi confirmada oficialmente a semana passada.

Se o segredo do antigo homem mais velho do mundo era um copo de vinho tinto por dia, os truques de Masazo Nonaka parecem ser mais açucarados. Nonaka contou que come muitos doces, frequenta estâncias termais regularmente, tem uma paixão por desportos de combate, como o sumo, e não tem medo de dizer o que pensa.

"Ele precisa de uma cadeira de rodas para se conseguir movimentar mas está em boa condição física. Ele adora qualquer tipo de doce e lê jornais todos os dias", afirmou a sua neta Yuko Nonaka. "E se ele não quiser alguma coisa, ele vai certificar-se que toda a gente saberá disso."

Para fugir à agitação das cidades grandes, Masazo mudou-se para Ashoro, uma pequena vila no norte do Japão. Durante a sua vida no campo, foi agricultor, lenhador e dono de uma estância termal. Nascido a 25 de Julho de 1905 - meses antes da publicação da teoria da relatividade de Albert Einstein - Nonaka tem ainda quatro pela frente para bater mais recordes.

Jiroemon Kimura, também ele japonês, detém esse recorde com 116 anos e 54 dias. No entanto, a lista das pessoas mais velhas de sempre é maioritariamente composta por mulheres, com Jeanne Louise Calment a alcançar o título de humano mais velho de sempre com 122 anos e 164 dias à data da sua morte, em 1997.